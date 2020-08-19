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Новое оружие России
https://ria.ru/20200819/1575961395.html
В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие
Ракетные войска стратегического назначения в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки на новейшие комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард",... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T00:08
новое оружие россии
алексей криворучко
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
алексей криворучко, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, безопасность

В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие

00:08 19.08.2020
799
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРакетные комплексы "Ярс"
Ракетные комплексы Ярс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ракетные комплексы "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки на новейшие комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард", сообщил командующий войсками Сергей Каракаев.
По его словам, сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81%.
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"В соответствии с планами модернизации РВСН сегодня активно ведётся работа по переоснащению группировки ракетными комплексами "Ярс". Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат". В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал Каракаев в интервью "Красной звезде".
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
По данным Минобороны РФ, первый полк с "Авангардами" в конце прошлого года встал на боевое дежурство в Оренбургской области.
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Сообщалось, что летные испытания ракеты начнутся в 2020 году.
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.
В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что началась подготовка первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат".
"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
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