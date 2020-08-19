В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки на новейшие комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард", сообщил командующий войсками Ракетные войска стратегического назначения в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки на новейшие комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард", сообщил командующий войсками Сергей Каракаев

По его словам, сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81%.

"В соответствии с планами модернизации РВСН сегодня активно ведётся работа по переоснащению группировки ракетными комплексами "Ярс". Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат" . В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал Каракаев в интервью " Красной звезде ".

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

По данным Минобороны РФ, первый полк с "Авангардами" в конце прошлого года встал на боевое дежурство в Оренбургской области.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Сообщалось, что летные испытания ракеты начнутся в 2020 году.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что началась подготовка первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат".

"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".