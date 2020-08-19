Ани Лорак хочет стать "Твоей любимой" в новом клипе

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, — приводят слова Лорак на YouTube. — Это ее первый настоящий актерский дебют. Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини".