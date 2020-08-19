https://ria.ru/20200819/1575939329.html
Ани Лорак хочет стать "Твоей любимой" в новом клипе
Певица Ани Лорак опубликовала на YouTube клип на песню "Твоей любимой". В одном из эпизодов ролика снялась ее девятилетняя дочь София. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:40
2020-08-19T01:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, ани лорак, youtube
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певица Ани Лорак опубликовала на YouTube клип на песню "Твоей любимой". В одном из эпизодов ролика снялась ее девятилетняя дочь София.
"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, — приводят слова Лорак на YouTube. — Это ее первый настоящий актерский дебют. Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини".
В клипе, который создатели называют "короткометражным фильмом-одой о чувстве, знакомом каждому", Ани Лорак рассказывает о разных парах, которые любят друг друга, независимо от возраста, пола, профессии или цвета кожи.
Видео снял режиссер Радислав Лукин, который ранее работал с исполнительницей над роликом к песне "Обещаю".
"Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу, — рассказывает Лукин.
По его словам, в этой работе он хотел продемонстрировать, какую важную роль играет любовь в жизни каждого человека, особенно в трудные времена, которые все сейчас переживают.