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В Москве открыли памятник советскому разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову
Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в Москве. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:50
2020-08-19T19:30
сша
безопасность
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
рустам минниханов
москва
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<strong>МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. </strong>Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Торжественная церемония была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Татарской АССР и 100-летию российской внешней разведки. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, представители руководства Службы внешней разведки России, ветераны <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, родственники Ахмерова, представители общественности. Автором памятника стал скульптор Рим Акчурин.Минниханов отметил необходимость сохранения памяти о таких личностях, как Исхак Ахмеров. "Мы всегда будем опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа такие большие свершения", - подчеркнул он. Минниханов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании и установке памятника."Очень символично, что этот памятник мы открываем в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для достижения которой Исхак Абдулович и Елена Ивановна не раз рисковали жизнью, добывая секретную информацию, которая ложилась в основу принятия стратегических и военно-политических решений руководством нашей страны", - сказал заместитель директора СВР Сергей Герасимов.Он отметил, что супруги Ахмеровы работали под лозунгом "без права на славу, во славу державы". И даже сегодня, спустя десятилетия, материалы о тех разведывательных мероприятиях, в которых они принимали участие, хранятся в архиве СВР под грифом "совершенно секретно". Супруги Ахмеровы стали примером для других сотрудников отечественной разведки, отметил замдиректора СВР."В каждой профессии бывают люди, которые становятся нравственными, профессиональными ориентирами для своих современников и последующих поколений", - в свою очередь сказал ветеран СВР Сергей Яковлев. По его словам, в итоговых документах о работе советской внешней разведки в 1941-1945 годах отмечалось, что "особых результатов" в годы войны добился резидент нелегальной резидентуры в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Исхак Ахмеров. "Мы всегда ориентируемся на его пример", - добавил Яковлев.А дочь Ахмеровых Екатерина призналась, что скульптору "удалось почти невозможное", изобразив в камне ее родителей, которых в силу особенности их профессии было трудно запечатлеть при жизни. "Все прекрасно сделано. Я просто восхищена", - сказала она.Исхак Абдулович Ахмеров в годы Второй мировой войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов, в том числе из числа работников госдепартамента, министерства финансов, спецслужб. Елена Ивановна Ахмерова (в девичестве Хелен Лоури) родилась в США. Из идейных убеждений стала сотрудничать с советской разведкой, в ходе этой работы познакомилась с будущим супругом.Отдавая дань профессиональному подвигу разведчика, СВР при содействии региональных властей в свое время приняла участие в создании памятника Ахмерову, который был открыт в 2015 году на родине разведчика в Челябинске. Кроме того, при содействии СВР и при поддержке президента Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> был снят документальный телефильм "Исхак Ахмеров. Мистер резидент", премьера которого прошла в декабре 2017 года.
https://ria.ru/20200321/1568963150.html
https://ria.ru/20200314/1568591754.html
https://ria.ru/20200306/1568224379.html
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сша, безопасность, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), рустам минниханов, москва

В Москве открыли памятник советскому разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову

18:50 18.08.2020 (обновлено: 19:30 19.08.2020)
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© Фото предоставлено пресс-бюро СВР России Памятник легендарным разведчикам Исхаку и Елене Ахмеровым, открытый на Химкинском кладбище в Москве
 Памятник легендарным разведчикам Исхаку и Елене Ахмеровым, открытый на Химкинском кладбище в Москве
© Фото предоставлено пресс-бюро СВР России
Памятник легендарным разведчикам Исхаку и Елене Ахмеровым, открытый на Химкинском кладбище в Москве
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в Москве.
Торжественная церемония была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Татарской АССР и 100-летию российской внешней разведки. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, представители руководства Службы внешней разведки России, ветераны СВР, родственники Ахмерова, представители общественности. Автором памятника стал скульптор Рим Акчурин.
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Минниханов отметил необходимость сохранения памяти о таких личностях, как Исхак Ахмеров. "Мы всегда будем опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа такие большие свершения", - подчеркнул он. Минниханов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании и установке памятника.
"Очень символично, что этот памятник мы открываем в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для достижения которой Исхак Абдулович и Елена Ивановна не раз рисковали жизнью, добывая секретную информацию, которая ложилась в основу принятия стратегических и военно-политических решений руководством нашей страны", - сказал заместитель директора СВР Сергей Герасимов.
Он отметил, что супруги Ахмеровы работали под лозунгом "без права на славу, во славу державы". И даже сегодня, спустя десятилетия, материалы о тех разведывательных мероприятиях, в которых они принимали участие, хранятся в архиве СВР под грифом "совершенно секретно". Супруги Ахмеровы стали примером для других сотрудников отечественной разведки, отметил замдиректора СВР.
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"В каждой профессии бывают люди, которые становятся нравственными, профессиональными ориентирами для своих современников и последующих поколений", - в свою очередь сказал ветеран СВР Сергей Яковлев. По его словам, в итоговых документах о работе советской внешней разведки в 1941-1945 годах отмечалось, что "особых результатов" в годы войны добился резидент нелегальной резидентуры в США Исхак Ахмеров. "Мы всегда ориентируемся на его пример", - добавил Яковлев.
А дочь Ахмеровых Екатерина призналась, что скульптору "удалось почти невозможное", изобразив в камне ее родителей, которых в силу особенности их профессии было трудно запечатлеть при жизни. "Все прекрасно сделано. Я просто восхищена", - сказала она.
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Исхак Абдулович Ахмеров в годы Второй мировой войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов, в том числе из числа работников госдепартамента, министерства финансов, спецслужб. Елена Ивановна Ахмерова (в девичестве Хелен Лоури) родилась в США. Из идейных убеждений стала сотрудничать с советской разведкой, в ходе этой работы познакомилась с будущим супругом.
Отдавая дань профессиональному подвигу разведчика, СВР при содействии региональных властей в свое время приняла участие в создании памятника Ахмерову, который был открыт в 2015 году на родине разведчика в Челябинске. Кроме того, при содействии СВР и при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова был снят документальный телефильм "Исхак Ахмеров. Мистер резидент", премьера которого прошла в декабре 2017 года.
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75 лет Великой ПобедыСШАБезопасностьВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Рустам МиннихановМосква
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