https://ria.ru/20200818/1575991047.html
В Москве открыли памятник советскому разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову
Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в Москве. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:50
2020-08-18T18:50
2020-08-19T19:30
сша
безопасность
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
рустам минниханов
москва
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<strong>МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. </strong>Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Торжественная церемония была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Татарской АССР и 100-летию российской внешней разведки. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, представители руководства Службы внешней разведки России, ветераны <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, родственники Ахмерова, представители общественности. Автором памятника стал скульптор Рим Акчурин.Минниханов отметил необходимость сохранения памяти о таких личностях, как Исхак Ахмеров. "Мы всегда будем опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа такие большие свершения", - подчеркнул он. Минниханов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании и установке памятника."Очень символично, что этот памятник мы открываем в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для достижения которой Исхак Абдулович и Елена Ивановна не раз рисковали жизнью, добывая секретную информацию, которая ложилась в основу принятия стратегических и военно-политических решений руководством нашей страны", - сказал заместитель директора СВР Сергей Герасимов.Он отметил, что супруги Ахмеровы работали под лозунгом "без права на славу, во славу державы". И даже сегодня, спустя десятилетия, материалы о тех разведывательных мероприятиях, в которых они принимали участие, хранятся в архиве СВР под грифом "совершенно секретно". Супруги Ахмеровы стали примером для других сотрудников отечественной разведки, отметил замдиректора СВР."В каждой профессии бывают люди, которые становятся нравственными, профессиональными ориентирами для своих современников и последующих поколений", - в свою очередь сказал ветеран СВР Сергей Яковлев. По его словам, в итоговых документах о работе советской внешней разведки в 1941-1945 годах отмечалось, что "особых результатов" в годы войны добился резидент нелегальной резидентуры в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Исхак Ахмеров. "Мы всегда ориентируемся на его пример", - добавил Яковлев.А дочь Ахмеровых Екатерина призналась, что скульптору "удалось почти невозможное", изобразив в камне ее родителей, которых в силу особенности их профессии было трудно запечатлеть при жизни. "Все прекрасно сделано. Я просто восхищена", - сказала она.Исхак Абдулович Ахмеров в годы Второй мировой войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов, в том числе из числа работников госдепартамента, министерства финансов, спецслужб. Елена Ивановна Ахмерова (в девичестве Хелен Лоури) родилась в США. Из идейных убеждений стала сотрудничать с советской разведкой, в ходе этой работы познакомилась с будущим супругом.Отдавая дань профессиональному подвигу разведчика, СВР при содействии региональных властей в свое время приняла участие в создании памятника Ахмерову, который был открыт в 2015 году на родине разведчика в Челябинске. Кроме того, при содействии СВР и при поддержке президента Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> был снят документальный телефильм "Исхак Ахмеров. Мистер резидент", премьера которого прошла в декабре 2017 года.
https://ria.ru/20200321/1568963150.html
https://ria.ru/20200314/1568591754.html
https://ria.ru/20200306/1568224379.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, безопасность, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), рустам минниханов, москва
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Памятник легендарному советскому разведчику-нелегалу времен Второй мировой войны Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене открыли во вторник в Москве
.
Торжественная церемония была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Татарской АССР и 100-летию российской внешней разведки. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, представители руководства Службы внешней разведки России, ветераны СВР
, родственники Ахмерова, представители общественности. Автором памятника стал скульптор Рим Акчурин.
Минниханов отметил необходимость сохранения памяти о таких личностях, как Исхак Ахмеров. "Мы всегда будем опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа такие большие свершения", - подчеркнул он. Минниханов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании и установке памятника.
"Очень символично, что этот памятник мы открываем в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для достижения которой Исхак Абдулович и Елена Ивановна не раз рисковали жизнью, добывая секретную информацию, которая ложилась в основу принятия стратегических и военно-политических решений руководством нашей страны", - сказал заместитель директора СВР Сергей Герасимов.
Он отметил, что супруги Ахмеровы работали под лозунгом "без права на славу, во славу державы". И даже сегодня, спустя десятилетия, материалы о тех разведывательных мероприятиях, в которых они принимали участие, хранятся в архиве СВР под грифом "совершенно секретно". Супруги Ахмеровы стали примером для других сотрудников отечественной разведки, отметил замдиректора СВР.
"В каждой профессии бывают люди, которые становятся нравственными, профессиональными ориентирами для своих современников и последующих поколений", - в свою очередь сказал ветеран СВР Сергей Яковлев. По его словам, в итоговых документах о работе советской внешней разведки в 1941-1945 годах отмечалось, что "особых результатов" в годы войны добился резидент нелегальной резидентуры в США
Исхак Ахмеров. "Мы всегда ориентируемся на его пример", - добавил Яковлев.
А дочь Ахмеровых Екатерина призналась, что скульптору "удалось почти невозможное", изобразив в камне ее родителей, которых в силу особенности их профессии было трудно запечатлеть при жизни. "Все прекрасно сделано. Я просто восхищена", - сказала она.
Исхак Абдулович Ахмеров в годы Второй мировой войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов, в том числе из числа работников госдепартамента, министерства финансов, спецслужб. Елена Ивановна Ахмерова (в девичестве Хелен Лоури) родилась в США. Из идейных убеждений стала сотрудничать с советской разведкой, в ходе этой работы познакомилась с будущим супругом.
Отдавая дань профессиональному подвигу разведчика, СВР при содействии региональных властей в свое время приняла участие в создании памятника Ахмерову, который был открыт в 2015 году на родине разведчика в Челябинске. Кроме того, при содействии СВР и при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова
был снят документальный телефильм "Исхак Ахмеров. Мистер резидент", премьера которого прошла в декабре 2017 года.