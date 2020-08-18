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В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche заявила, что, если Германия не предпримет ответных шагов после... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:28
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мануэла швезиг
северный поток — 2
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РИА Новости
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россия, мануэла швезиг, северный поток — 2, газпром, евросоюз, европа, норвегия, сша, экономика

В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2

22:19 18.08.2020 (обновлено: 23:28 18.08.2020)
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода "Северный поток-2"
 Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche заявила, что, если Германия не предпримет ответных шагов после санкций США в отношении "Северного потока — 2", ее ждут непредсказуемые последствия.
"Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо", — заявила она.
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Премьер добавила, что газ, который будет поступать по "Северному потоку — 2", незаменим для перехода к возобновляемым источником энергии, поскольку Германия отказывается от угольной промышленности и атомной энергетики.
"Я дала понять, что Мекленбург — Передняя Померания не откажется от проекта. Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе", — резюмировала Швезиг.

Санкции против "Северного потока — 2"

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". По этой причине от работ в проекте отказалась швейцарская Allseas.
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Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, поддерживают прокладку газопровода. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку трубопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.
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Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
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РоссияМануэла ШвезигСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзЕвропаНорвегияСШАЭкономика
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