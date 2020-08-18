Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который скончался в Мариинской больнице, накануне сам покинул это медучреждение, несмотря на уговоры медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее ряд СМИ сообщил о жителе Петербурга, который скончался из-за того, что его якобы не пустили в больницу. Он поступил в Мариинскую больницу с травмой головы, однако несмотря на запрет врачей, ушел из медучреждения в магазин. После этого молодой человек якобы не смог попасть обратно, так как охрана его не пускала и требовала доказать, что он является пациентом этой больницы. Молодой человек ушел домой, затем скончался.
Как сообщили в пресс-службе, молодой человек поступил в Мариинскую больницу в субботу с травмами и ушибами головы. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
"Врачи его не отпускали, умоляли остаться, но им не удалось его уговорить. Он покинул стационар по собственному желанию. Он не просто покинул больницу, а подписал заявление о том, что он в курсе последствий. И потом где-то какое-то количество времени он находился вне стационара… На следующий день из дома его повторно доставили в больницу в более тяжелом состоянии, он попал в реанимацию. И врачи ничего не смогли сделать, потому что он должен был после того, как его привезли в первый раз, находиться в больнице", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что Мариинскую больницу обслуживает охранное предприятие "Евроохрана".
"По факту данных событий, действий охранного предприятия "Евроохрана", начата служебная проверка. Результаты сообщим по готовности… У них есть строгий протокол, кого пропускать, когда и как… Мы искренне соболезнуем родственникам", - отметили в пресс-службе.
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