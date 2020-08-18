Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу

"Врачи его не отпускали, умоляли остаться, но им не удалось его уговорить. Он покинул стационар по собственному желанию. Он не просто покинул больницу, а подписал заявление о том, что он в курсе последствий. И потом где-то какое-то количество времени он находился вне стационара… На следующий день из дома его повторно доставили в больницу в более тяжелом состоянии, он попал в реанимацию. И врачи ничего не смогли сделать, потому что он должен был после того, как его привезли в первый раз, находиться в больнице", - рассказал собеседник агентства.