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Судья выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута
Судья выдал ордер на арест генерального директора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве в нем, сообщает ливанский телеканал LBC. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:14
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Судья выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута

17:14 18.08.2020
278
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия взрыва в порту Бейрута
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Судья выдал ордер на арест генерального директора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве в нем, сообщает ливанский телеканал LBC.
По сообщению телеканала, судебный следователь по данному делу, судья Фади Саван выдал ордер об аресте Крейтема после допроса, который продолжался около четырех часов.
Последствия взрыва в Бейруте
10 августа, 16:03
Названа основная причина взрыва в порту Бейрута
Ранее Саван выдал ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. Сообщается, что допрос его предшественника был перенесен. Ранее главный прокурор Ливана Гассан Увейдат сообщил, что после взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 18 сентября введен режим чрезвычайного положения.
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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