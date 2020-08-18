Депутат рассказал о любимом приеме американских политиков

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские политики списывают свои неудачи в предвыборной борьбе на мнимое "российское вмешательство", что дает повод объявлять новые санкции, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя заявление представителя администрации США.
Ранее исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф заявил, что администрация США уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции в связи с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
"Мнимое "российское вмешательство", о котором так много говорят, но никто его не видел, даёт американским политикам удобный повод списывать на Россию свои неудачи в предвыборной борьбе и объявлять против нас всё новые санкции. Избитый приём, который, к сожалению, становится в американской политике обязательным ритуалом", - сказал Пискарев.
По мнению парламентария, подобные очередные заявления со стороны США - элемент предвыборной борьбы.
"Если бы российское вмешательство существовало, доказательства давно бы нашли и предъявили публике", - добавил он.
Пискарев напомнил, что возглавляемая им Комиссия за год своей работы "выявила и обнародовала реальные факты вмешательства со стороны властей США в выборы в России".
"Вмешивались в избирательный процесс в нашей стране и американские СМИ, финансируемые Конгрессом США, и представители посольства США в Москве. Все эти факты у нас задокументированы и подтверждены независимой экспертизой. С американской же стороны который год мы слышим лишь голословные обвинения и невнятные ссылки на спецслужбы, которые эти доказательства ищут", - подчеркнул парламентарий.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, Москва это отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.