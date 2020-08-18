Депутат рассказал о любимом приеме американских политиков

"Мнимое "российское вмешательство", о котором так много говорят, но никто его не видел, даёт американским политикам удобный повод списывать на Россию свои неудачи в предвыборной борьбе и объявлять против нас всё новые санкции. Избитый приём, который, к сожалению, становится в американской политике обязательным ритуалом", - сказал Пискарев.