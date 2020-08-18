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В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты
В Ленинградской области к 2021 году появятся новые туристические маршруты и пассажирский причал у музея "Прорыв Блокады Ленинграда", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:53
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общество

В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты

16:53 18.08.2020
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© Fotolia / Nastassia YakushevicДевушка с компасом
Девушка с компасом
© Fotolia / Nastassia Yakushevic
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Ленинградской области к 2021 году появятся новые туристические маршруты и пассажирский причал у музея "Прорыв Блокады Ленинграда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По данным регионального комитета по туризму, в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург – Сайма" в следующем году откроются маршруты, объединяющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область с четырьмя финскими городами озерного района Сайма ─ Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.
"Грандиозным событием в региональной туристической отрасли станет проект "Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости". В настоящее время идет подготовка и обустройство новых экологических, пешеходных и велосипедных маршрутов, связанных с деятельностью знаменитого полководца Александра Суворова", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что прославленный военачальник укрепил границы Финляндии со Швецией и внес неоценимый вклад в развитие Ленинградской земли.
Кроме того, в следующем году для любителей историко-патриотического туризма готовятся пять новых маршрутов "Звезда Победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также четыре сельских маршрута ─ для тех, кто предпочитает деревенский отдых.
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В 2021 году также планируется строительство пассажирского причала у музея "Прорыв Блокады Ленинграда" в Кировском районе.
"В настоящее время в регионе действуют новые причалы в поселках Невская Дубровка и Свирьстрой, на острове Ореховый, в селе Старая Ладога и городе Кириши. Большой инвестиционный проект реализован на острове Коневец и в Бухте Владимирская, где были построены два причала",- подытожили в обладминистрации.
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