В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Ленинградской области к 2021 году появятся новые туристические маршруты и пассажирский причал у музея "Прорыв Блокады Ленинграда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По данным регионального комитета по туризму, в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург – Сайма" в следующем году откроются маршруты, объединяющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область с четырьмя финскими городами озерного района Сайма ─ Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.

"Грандиозным событием в региональной туристической отрасли станет проект "Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости". В настоящее время идет подготовка и обустройство новых экологических, пешеходных и велосипедных маршрутов, связанных с деятельностью знаменитого полководца Александра Суворова", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что прославленный военачальник укрепил границы Финляндии со Швецией и внес неоценимый вклад в развитие Ленинградской земли.

Кроме того, в следующем году для любителей историко-патриотического туризма готовятся пять новых маршрутов "Звезда Победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также четыре сельских маршрута ─ для тех, кто предпочитает деревенский отдых.

В 2021 году также планируется строительство пассажирского причала у музея "Прорыв Блокады Ленинграда" в Кировском районе.