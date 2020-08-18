В парке "Патриот" откроется туристический центр Тульской области

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Тульская область представит туристический потенциал региона в недавно открытом главном храме Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Московской области. Открытие мобильного туристско-информационного центра состоится 19 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В нем посетители смогут узнать о праздновании 500-летия Тульского кремля, заложенного для создания Большой засечной черты, достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах и блюдах региональной кухни. Также в центре будут работать мастер-классы по народным художественным промыслам, вязанию, чеканке монет, росписи пряников.

На ярмарке гостям представят продукцию более 20 региональных производителей, а рестораторы региона приготовят самый большой в России яблочный штрудель. Посетители смогут продегустировать не только традиционные тульские сладости, но и оленину, яблочный сидр, черную икру.

"Благодаря губернатору Алексею Дюмину Тульская область станет первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в парке "Патриот". Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов", – отметила председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.