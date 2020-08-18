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В парке "Патриот" откроется туристический центр Тульской области
Тульская область представит туристический потенциал региона в недавно открытом главном храме Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Московской области... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:24
500-летие тульского кремля
парк "патриот"
тульская область
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500-летие тульского кремля, парк "патриот", тульская область

В парке "Патриот" откроется туристический центр Тульской области

16:24 18.08.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Тульская область представит туристический потенциал региона в недавно открытом главном храме Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Московской области. Открытие мобильного туристско-информационного центра состоится 19 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В нем посетители смогут узнать о праздновании 500-летия Тульского кремля, заложенного для создания Большой засечной черты, достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах и блюдах региональной кухни. Также в центре будут работать мастер-классы по народным художественным промыслам, вязанию, чеканке монет, росписи пряников.
На ярмарке гостям представят продукцию более 20 региональных производителей, а рестораторы региона приготовят самый большой в России яблочный штрудель. Посетители смогут продегустировать не только традиционные тульские сладости, но и оленину, яблочный сидр, черную икру.
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"Благодаря губернатору Алексею Дюмину Тульская область станет первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в парке "Патриот". Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов", – отметила председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.
Кроме того, в рамках проекта "Тула рядом", который реализуется совместно с ПАО "Ростелеком" с осени прошлого года, в парке будет работать первая мобильная онлайн-дверь. Она соединит "Патриот" и Казанскую набережную Тулы. Каждый, кто улыбнется через нее тулякам, получит открытку к 500-летию кремля.
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500-летие Тульского кремляпарк "Патриот"Тульская область
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