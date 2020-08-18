В Подмосковье заключили 1,5 тысячи договоров для целевиков медвузов

"В этом году с абитуриентами в Подмосковье, желающими отучиться в медицинских вузах, заключили свыше 1,5 тысяч договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры", - говорится в сообщении.

Студенты, заключившие целевые договоры, будут учиться в Первом МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях, уточнили в пресс-службе.

"Для нас очень важен кадровый вопрос. Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медорганизации новыми медицинскими кадрами, поскольку студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы и поликлиники", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.