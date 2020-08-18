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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200818/1575943569.html
В Подмосковье заключили 1,5 тысячи договоров для целевиков медвузов
Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение в медицинских вузах заключили с абитуриентами в Подмосковье в 2020 году, после обучения студенты-целевики должны... РИА Новости, 18.08.2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, общество

В Подмосковье заключили 1,5 тысячи договоров для целевиков медвузов

16:00 18.08.2020 (обновлено: 16:04 18.08.2020)
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© Fotolia / BillionPhotos.comСтудентка медицинского ВУЗа
Студентка медицинского ВУЗа
© Fotolia / BillionPhotos.com
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение в медицинских вузах заключили с абитуриентами в Подмосковье в 2020 году, после обучения студенты-целевики должны будут вернуться в Московскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В этом году с абитуриентами в Подмосковье, желающими отучиться в медицинских вузах, заключили свыше 1,5 тысяч договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры", - говорится в сообщении.
Студенты, заключившие целевые договоры, будут учиться в Первом МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях, уточнили в пресс-службе.
"Для нас очень важен кадровый вопрос. Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медорганизации новыми медицинскими кадрами, поскольку студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы и поликлиники", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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