https://ria.ru/20200818/1575943449.html
В Липецкой области ЕГЭ на 100 баллов сдали 24 выпускника
Максимальное количество баллов по итогам единого государственного экзамена в Липецкой области в этом году набрали 24 выпускника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:58
2020-08-18T16:06
социальный навигатор
сн_образование
липецкая область
игорь артамонов
единый государственный экзамен (егэ)
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социальный навигатор, сн_образование, игорь артамонов, единый государственный экзамен (егэ)
ЛИПЕЦК, 18 авг — РИА Новости
. Максимальное количество баллов по итогам единого государственного экзамена в Липецкой области в этом году набрали 24 выпускника, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что лучше всего выпускники региона сдали экзамен по русскому языку, девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте – химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика, история, за их знание высший балл получили шесть человек, за физику - двое, а обществознание – один.
Артамонов отметил, что больше всего стобальников -15 человек из школ областного центра, четыре выпускника из Усманского района, остальные из городов Грязи, Елец, Лебедянь, райцентра Долгоруково и Липецкого района.
"ЕГЭ – это лишь пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения", – сказал Артамонов.