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Липецкая область
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В Липецкой области ЕГЭ на 100 баллов сдали 24 выпускника
Максимальное количество баллов по итогам единого государственного экзамена в Липецкой области в этом году набрали 24 выпускника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:06
социальный навигатор
сн_образование
липецкая область
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единый государственный экзамен (егэ)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, игорь артамонов, единый государственный экзамен (егэ)

В Липецкой области ЕГЭ на 100 баллов сдали 24 выпускника

15:58 18.08.2020 (обновлено: 16:06 18.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
ЛИПЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Максимальное количество баллов по итогам единого государственного экзамена в Липецкой области в этом году набрали 24 выпускника, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что лучше всего выпускники региона сдали экзамен по русскому языку, девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте – химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика, история, за их знание высший балл получили шесть человек, за физику - двое, а обществознание – один.
Артамонов отметил, что больше всего стобальников -15 человек из школ областного центра, четыре выпускника из Усманского района, остальные из городов Грязи, Елец, Лебедянь, райцентра Долгоруково и Липецкого района.
"ЕГЭ – это лишь пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьСоциальный навигаторСН_ОбразованиеИгорь АртамоновЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
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