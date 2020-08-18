В Липецкой области ЕГЭ на 100 баллов сдали 24 выпускника

Он отметил, что лучше всего выпускники региона сдали экзамен по русскому языку, девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте – химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика, история, за их знание высший балл получили шесть человек, за физику - двое, а обществознание – один.