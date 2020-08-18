Новый защитник Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, недавно подключившийся к делу, Александр Торгашев заявил РИА Новости, что направил в Адвокатскую палату Москвы жалобу на представители потерпевших Александру Бакшееву.
"Я подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы в отношении адвоката Бакшеевой. Суть жалобы заключается в высказываниях Бакшеевой в отношении меня и моего подзащитного Соколова", - сказал Торгашев, раскрывать подробности жалобы он не стал.
О ее содержании не знает и Бакшеева.
"Мне не известна суть жалобы. Подсудимый неоднократно публично в процессе оскорблял свидетелей, которых я заявляла, позволял себе грубые высказывания в адрес убитой Анастасии, как на следствии, так и в суде, неоднократно некорректно обращался ко мне, как к адвокату потерпевших в процессе, за что получал замечания от судьи. Защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого", - заявила Бакшеева РИА Новости.
Соколов в начале судебного процесса отказался от услуг адвоката Александра Почуева и заключил соглашение с Сергеем Лукьяновым. Позже обвиняемый нанял еще одного защитника - Торгашева. Он, по информации Бакшеевой, является сотрудником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где работали Соколов и убитая им Ещенко.
"Мама Анастасии Ещенко через меня направила официальное письмо ректору для проверки, соответствует ли данная ситуация морально-этическим требованиям университета. Я буду до конца отстаивать позицию своих доверителей и не позволю, чтобы ответственность за преступление перекладывалось на жертву - как в процессе, так и в СМИ", - добавила Бакшеева.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
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