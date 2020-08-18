Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575942300.html
Новый защитник Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко
Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, недавно подключившийся к делу, Александр Торгашев заявил РИА Новости, что направил в Адвокатскую палату... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:41
александр почуев (адвокат)
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
сергей лукьянов
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/01/1560820194_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_65b5a0fbdce7619510a0ccf7e70e31a8.jpg
https://ria.ru/20200805/1575380208.html
https://ria.ru/20200812/1575703699.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/01/1560820194_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_65b5a0fbdce7619510a0ccf7e70e31a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/01/1560820194_119:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_97eadeece149820f61d51f0f167cb151.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156082/01/1560820194_801:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_ecd534be95478b7da58eb6fa97fb55ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр почуев (адвокат), анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, сергей лукьянов, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия

Новый защитник Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

15:41 18.08.2020
1506
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, недавно подключившийся к делу, Александр Торгашев заявил РИА Новости, что направил в Адвокатскую палату Москвы жалобу на представители потерпевших Александру Бакшееву.
"Я подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы в отношении адвоката Бакшеевой. Суть жалобы заключается в высказываниях Бакшеевой в отношении меня и моего подзащитного Соколова", - сказал Торгашев, раскрывать подробности жалобы он не стал.
О ее содержании не знает и Бакшеева.
"Мне не известна суть жалобы. Подсудимый неоднократно публично в процессе оскорблял свидетелей, которых я заявляла, позволял себе грубые высказывания в адрес убитой Анастасии, как на следствии, так и в суде, неоднократно некорректно обращался ко мне, как к адвокату потерпевших в процессе, за что получал замечания от судьи. Защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого", - заявила Бакшеева РИА Новости.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
5 августа, 05:07
Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
Соколов в начале судебного процесса отказался от услуг адвоката Александра Почуева и заключил соглашение с Сергеем Лукьяновым. Позже обвиняемый нанял еще одного защитника - Торгашева. Он, по информации Бакшеевой, является сотрудником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где работали Соколов и убитая им Ещенко.
"Мама Анастасии Ещенко через меня направила официальное письмо ректору для проверки, соответствует ли данная ситуация морально-этическим требованиям университета. Я буду до конца отстаивать позицию своих доверителей и не позволю, чтобы ответственность за преступление перекладывалось на жертву - как в процессе, так и в СМИ", - добавила Бакшеева.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
12 августа, 17:35
В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова
310054
Обсудить 2
Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСергей ЛукьяновСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП на 414 км ФАД Вятка
В Кировской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Актриса Роуз Макгоуэн
"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах
Работы по уничтожению борщевика
Москвич дотронулся до борщевика и умер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лидеры оппозиции опровергли заявление Лукашенко о пересчете голосов
Пляж на территории отеля в Мексике
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах от вдовца певицы
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
На одной из улиц Тегерана. Иран
В Тегеране прокомментировали предложение Путина о саммите по Ирану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Главы МИД России и Германии обсудили события в Белоруссии и вопрос Ирана
Мужчина за ноутбуком
Житель Югры распространял в соцсетях порно со своим участием
Последствия ДТП на 416 километре автомобильной дороги Самара Оренбург
В Оренбургской области автобус съехал в кювет, один человек погиб
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния