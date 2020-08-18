Новый защитник Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

"Я подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы в отношении адвоката Бакшеевой. Суть жалобы заключается в высказываниях Бакшеевой в отношении меня и моего подзащитного Соколова", - сказал Торгашев, раскрывать подробности жалобы он не стал.

"Мне не известна суть жалобы. Подсудимый неоднократно публично в процессе оскорблял свидетелей, которых я заявляла, позволял себе грубые высказывания в адрес убитой Анастасии, как на следствии, так и в суде, неоднократно некорректно обращался ко мне, как к адвокату потерпевших в процессе, за что получал замечания от судьи. Защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого", - заявила Бакшеева РИА Новости.