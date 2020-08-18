Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые он использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.