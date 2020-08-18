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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:12
россия
ikea international group
генеральная прокуратура рф
москва
кубаньэнерго
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ikea international group, генеральная прокуратура рф, москва, кубаньэнерго, санкт-петербург, происшествия

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

15:12 18.08.2020
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Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако впоследствии эти решения были отменены.
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Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые он использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Константина Пономарева. Он обвиняется в … покушении на мошенничество и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в релизе.
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Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда.
"Тем самым бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 6,5 миллиардов рублей. Также он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на сумму 3,3 миллиарда рублей", - отмечают в Генпрокуратуре.
Кроме того, по данным следствия, Пономарев в сговоре с "неустановленными лицами" пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиардов рублей. Как сообщалось, коммерсант требовал эти деньги под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников Пономарева продолжается.
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РоссияIKEA International GroupГенеральная прокуратура РФМоскваКубаньэнергоСанкт-ПетербургПроисшествия
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