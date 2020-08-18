Следователи заинтересовались историей с очнувшейся в морге женщиной

Как сообщали местные СМИ, медики Горшеченской центральной районной больницы констатировали смерть женщины и отправили ее в морг, но там она очнулась. Происшествие вызвало огромный резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку. Сейчас женщина находится в Курской областной клинической больнице.

Внимание общественности привлек и еще один случай в больнице — в Суджанской ЦРБ. Как сообщали СМИ, мужчину, поступившего туда с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Через несколько дней он умер в областной больнице. Выяснением обстоятельств этой истории также занимается комитет здравоохранения.