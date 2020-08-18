https://ria.ru/20200818/1575940067.html
Следователи заинтересовались историей с очнувшейся в морге женщиной
В Курской области проверяют историю о женщине, очнувшейся в морге, сообщил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:04
2020-08-18T18:19
курская область
происшествия
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6
курская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости.
В Курской области
проверяют историю о женщине, очнувшейся в морге
, сообщил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета.
Как сообщали местные СМИ, медики Горшеченской центральной районной больницы констатировали смерть женщины и отправили ее в морг, но там она очнулась. Происшествие вызвало огромный резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку. Сейчас женщина находится в Курской областной клинической больнице.
"Женщина под круглосуточным наблюдением специалистов, состояние ее стабильно тяжелое", — приводит обладминистрация слова главного врача больницы Владимира Луценко.
Внимание общественности привлек и еще один случай в больнице — в Суджанской ЦРБ. Как сообщали СМИ, мужчину, поступившего туда с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Через несколько дней он умер в областной больнице. Выяснением обстоятельств этой истории также занимается комитет здравоохранения.