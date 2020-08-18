США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября

Пляж на территории отеля в Мексике

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Чад Вульф, и.о. секретаря министерства внутренней безопасности США объявил, что границы с Мексикой и Канадой не откроют до 21 сентября, Чад Вульф, и.о. секретаря министерства внутренней безопасности США объявил, что границы с Мексикой и Канадой не откроют до 21 сентября, сообщает Travel and Leisure.

Правительство США закрыло границы 18 марта.

Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр отметил, что их страна поддерживает эту идею ввиду растущего числа заражений на юго-западе США.

Трансграничным работникам таким, как водители грузовиков, медицинские сотрудники и экипажи авиакомпаний разрешено пересекать границу, как и прежде. Американцам или канадцам, возвращающимся домой, так же разрешен въезд.