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США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября
Чад Вульф, и.о. секретаря министерства внутренней безопасности США объявил, что границы с Мексикой и Канадой не откроют до 21 сентября, сообщает Travel and... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, канада, мексика, сша

США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября

15:42 18.08.2020
281
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж на территории отеля в Мексике
Пляж на территории отеля в Мексике
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Чад Вульф, и.о. секретаря министерства внутренней безопасности США объявил, что границы с Мексикой и Канадой не откроют до 21 сентября, сообщает Travel and Leisure.
Правительство США закрыло границы 18 марта.
Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр отметил, что их страна поддерживает эту идею ввиду растущего числа заражений на юго-западе США.
Трансграничным работникам таким, как водители грузовиков, медицинские сотрудники и экипажи авиакомпаний разрешено пересекать границу, как и прежде. Американцам или канадцам, возвращающимся домой, так же разрешен въезд.
По данным Университета Хопкинса, в США зарегистрировано более пяти с половиной миллионов случаев COVID-19, Мексика сообщила о 522 тысячах заболевших, а в Канаде — 124 тысячи подтвержденных случаев.
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