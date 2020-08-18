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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200818/1575937655.html
Союз староверов предложил помощь в разрешении кризиса в Белоруссии
Всемирный союз староверов предложил посредничество в возможных переговорах власти и оппозиции в Белоруссии, заявил РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:42
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, религия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, министерство здравоохранения белоруссии, равиль гайнутдин, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Союз староверов предложил помощь в разрешении кризиса в Белоруссии

14:27 18.08.2020 (обновлено: 16:42 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Всемирный союз староверов предложил посредничество в возможных переговорах власти и оппозиции в Белоруссии, заявил РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.
"Выборы в Белоруссии прошли. Политикам кажется, что они победили, а народу - что они проиграли. Формализм не приводит к примирению. И президент, и оппозиция, которая сейчас консолидируется, нуждаются в посреднике. Мы могли бы им помочь", - сказал Севастьянов.
По его словам, важно понять, как воспринимают происходящее все стороны, и тогда "можно найти точки соприкосновения".

Он отметил, что когда территория Белоруссии входила в состав Великого княжества Литовского, там "нашли приют староверы, гонимые в России". "Помня об этом историческом факте, староверы хотели бы вернуть этот долг и выступить примиряющим звеном", - подытожил Севастьянов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал власти и общественные силы Белоруссии к диалогу, а также выразил надежду на вклад Белорусской православной церкви в мирный процесс. Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин также призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие.
Синод Белорусской православной церкви 17 августа призвал граждан прекратить вражду и сплотиться, а руководство страны – остановить насилие и безосновательные задержания.
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18 августа, 14:28
Егор Панкратов
1300000
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