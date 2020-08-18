Союз староверов предложил помощь в разрешении кризиса в Белоруссии

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Всемирный союз староверов предложил посредничество в возможных переговорах власти и оппозиции в Всемирный союз староверов предложил посредничество в возможных переговорах власти и оппозиции в Белоруссии , заявил РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.

"Выборы в Белоруссии прошли. Политикам кажется, что они победили, а народу - что они проиграли. Формализм не приводит к примирению. И президент, и оппозиция, которая сейчас консолидируется, нуждаются в посреднике. Мы могли бы им помочь", - сказал Севастьянов.

По его словам, важно понять, как воспринимают происходящее все стороны, и тогда "можно найти точки соприкосновения".

Он отметил, что когда территория Белоруссии входила в состав Великого княжества Литовского, там "нашли приют староверы, гонимые в России". "Помня об этом историческом факте, староверы хотели бы вернуть этот долг и выступить примиряющим звеном", - подытожил Севастьянов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии , скончались два участника протеста.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал власти и общественные силы Белоруссии к диалогу, а также выразил надежду на вклад Белорусской православной церкви в мирный процесс. Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин также призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие.

Синод Белорусской православной церкви 17 августа призвал граждан прекратить вражду и сплотиться, а руководство страны – остановить насилие и безосновательные задержания.