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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200818/1575931509.html
Официальный курс евро на среду вырос на 87 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки - до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки - до 73,4321 рубля,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_838e1bae6a10898ed4396460d24ca610.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 87 копеек

13:18 18.08.2020
652
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки - до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки - до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 64,9 копейки, составив 79,6907 рубля.
Денежные купюры. Доллары США. Евро
17 августа, 12:36Акценты
США попали в собственную западню. Почему доллар ослабнетСогласно народной мудрости "Не рой другому яму – сам в нее попадешь", США, которые рыли санкционные ямы для всех вокруг, рискуют столкнуть туда доллар.
2400311
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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