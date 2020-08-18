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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:26
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михаил мишустин
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

14:26 18.08.2020
494209
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.
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"Будут выплаты или нет или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", — сказал он в беседе с Nation News.
По мнению сенатора, последнее слово в этом вопросе остается за Министерством финансов.
"В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали, и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", — заключил Рязанский.

От чего зависит решение

Возможность выплат пособий на детей в августе прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его мнению, власти могли бы изыскать необходимые средства.
"Посмотреть экономию Пенсионного фонда, посмотреть экономию по другим статьям, посмотреть резерв имеющийся, и в целом такой социально ориентированный шаг, наверное, можно было бы сделать, но здесь последнее слово не за Минфином, а в общем будет сформирована консолидированная позиция федерального центра. Самое главное, чтобы было принято решение на уровне президента и на уровне руководства правительства", — сказал он.
По мнению депутата, чисто технологически этот вопрос можно решить без принятия дополнительного закона. Он также предположил, что принятие решения никак не зависит от поездки Мишустина на Дальний Восток и в целом от отпусков руководства.
"То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал, — поручения все равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то еще находится в отпуске", — добавил Нилов.
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Выплаты на детей

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получали по пять тысяч рублей, в июне семьям с детьми от трех до 16 лет единовременно выплатили по 10 тысяч, в июле такая же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.
По данным Минтруда, июльские выплаты получили 26 миллионов семей.
Подать заявление на пособие можно через портал госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. Претендовать на эти меры поддержки можно до 1 октября.
Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
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25 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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