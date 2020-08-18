В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Сын бывшего депутата Сын бывшего депутата Госдумы , члена совета регионального отделения партии " Справедливая Россия " в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.

"Да, это он", - сказали корреспонденту агентства, комментируя информацию в местных СМИ о полицейской погоне за автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого, предположительно, находился 23-летний Тимур Доронин.

Накануне в Telegram-канале 112 было размещено видео пытающегося скрыться от сотрудников ГИБДД джипа, который на большой скорости едет по улицам Кирова, нарушая правила дорожного движения и подрезая автомобили и автобусы - утверждалось, что машиной управлял нетрезвый Тимур Доронин.

Как рассказали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, в воскресенье в Кирове на Октябрьском проспекте инспектор ДПС заметил двигающуюся с большой скоростью Toyota Land Cruiser. "Было принято решение остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требование сотрудника полиции и продолжил движение. Началось преследование. Водитель автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан. В районе дома № 56 по Октябрьскому проспекту данный автомобиль был остановлен", - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кировской области

Собеседник агентства сообщил, что водителем оказался 23-летний житель Кирова, у которого по результатам экспертизы было установлено состояние опьянения. На молодого человека был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

"Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также на водителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), по статье 12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) и по статье 12.5 часть 3 прим.1 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента)", - добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства отказался назвать фамилию задержанного, заметив, что "персональные данные мы не разглашаем".

В пресс-службе регионального отделения "Справедливой России" агентству предоставили комментарий Сергея Доронина, депутата Госдумы шестого созыва (2011-2016 годы), по поводу истории с его сыном.

"Перед законом все равны, а того, что кто-то равнее, быть не должно. Каждый взрослый человек должен сам отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие правонарушения должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона", - заявил экс-депутат Госдумы.

Он взял часть вины за случившееся на себя, отметив, что проводил на работе по 16-20 часов в сутки, без выходных и отпусков. "Я мало виделся с семьей, потому что все мое время уходило на зарабатывание денег, создание и развитие бизнеса. И я не думаю, что для моей семьи это прошло бесследно. Но, к сожалению, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь и осознаешь только спустя многие годы. И я уверен, что моя вина в том, что произошло, все-таки была, пусть и много лет назад", - признал Доронин.