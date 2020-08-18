Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Родной брат умершего от осложнений из-за COVID-19 митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко скончался в понедельник на 76-м году жизни в результате осложнений после тяжелой болезни, сообщает сайт Кубанской митрополии Русской православной церкви.

Митрофорный протоиерей Владимир Кириченко служил в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

В соцсетях пишут о том, что священник, как и его старший брат митрополит Исидор, умер после заражения коронавирусом, при этом в тяжелом состоянии сейчас находится еще и сестра священнослужителей. Информацию об этом перепечатал в своем Telegram-канале и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).