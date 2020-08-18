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Религия и мировоззрение
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Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
Родной брат умершего от осложнений из-за COVID-19 митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко скончался в понедельник на... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:45
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора

12:45 18.08.2020
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© РИА Новости / Владимир РодионовМитрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
© РИА Новости / Владимир Родионов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Родной брат умершего от осложнений из-за COVID-19 митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко скончался в понедельник на 76-м году жизни в результате осложнений после тяжелой болезни, сообщает сайт Кубанской митрополии Русской православной церкви.
Митрофорный протоиерей Владимир Кириченко служил в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.
В соцсетях пишут о том, что священник, как и его старший брат митрополит Исидор, умер после заражения коронавирусом, при этом в тяжелом состоянии сейчас находится еще и сестра священнослужителей. Информацию об этом перепечатал в своем Telegram-канале и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня известие о кончине личного секретаря и родного брата митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерея Владимира Кириченко. Отец Владимир останется в памяти каждого чутким пастырем для прихожан, надежным помощником для митрополита Исидора, мудрым наставником для молодого духовенства", - говорится в соболезновании временно управляющего Екатеринодарской епархией митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в связи с кончиной священника.
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