Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов

"Сегодня мы слышали, что наградили около 300 силовиков. Я лично расцениваю это как оскорбление всего белорусского народа. Эти недели насилия и агрессии, смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены этого терпеть", - сказала Колесникова в эфире "Еврорадио".