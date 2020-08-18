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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575928770.html
Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
Представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что расценивает указ действующего президента страны Александра Лукашенко о... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885102.html
А силовики это не белорусы?
19
Это вы гоп компания сплошной позор.
15
11
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575890879_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_6268b0948e6ff84e4ef8f0f550d5ad0e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов

12:17 18.08.2020
516
© Sputnik / Перейти в фотобанк Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
 Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что расценивает указ действующего президента страны Александра Лукашенко о награждении силовиков как оскорбление белорусского народа и шаг к "полицейскому государству".
Ранее Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Указ о награждении "за образцовое исполнение служебных обязанностей" содержит 25 страниц и был подписан 13 августа.
"Сегодня мы слышали, что наградили около 300 силовиков. Я лично расцениваю это как оскорбление всего белорусского народа. Эти недели насилия и агрессии, смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены этого терпеть", - сказала Колесникова в эфире "Еврорадио".
По ее словам, план оппозиции заключается в том, чтобы продолжить "мирное сопротивление" действующей власти, "не соглашаться с подачками власти".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
08:00
Рузвельтовским курсом
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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17400241
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А силовики это не белорусы?
18 августа, 12:20
Иван Грозный
1501102
Это вы гоп компания сплошной позор.
18 августа, 12:19
ASAlex Smolov
1100301
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