Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что расценивает указ действующего президента страны Александра Лукашенко о награждении силовиков как оскорбление белорусского народа и шаг к "полицейскому государству".
Ранее Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Указ о награждении "за образцовое исполнение служебных обязанностей" содержит 25 страниц и был подписан 13 августа.
"Сегодня мы слышали, что наградили около 300 силовиков. Я лично расцениваю это как оскорбление всего белорусского народа. Эти недели насилия и агрессии, смерти людей… Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены этого терпеть", - сказала Колесникова в эфире "Еврорадио".
По ее словам, план оппозиции заключается в том, чтобы продолжить "мирное сопротивление" действующей власти, "не соглашаться с подачками власти".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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