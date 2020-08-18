https://ria.ru/20200818/1575928056.html
Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
Россия и Швейцария с 15 августа перезапустили авиарейсы, но россияне еще не могут посещать страну с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:16
2020-08-18T12:16
визы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
швейцария
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швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, швейцария
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Россия и Швейцария с 15 августа перезапустили авиарейсы, но россияне еще не могут посещать страну с туристическими целями, сообщает
АТОР.
Сообщается, что полеты будут выполняться по сокращенной программе – один раз в неделю.
"В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд запрещен", – сообщили представители одного крупного туроператора.
О том, что Швейцария пока не готова принимать из России туристов, говорит и факт приостановки выдачи туристических виз.
Как говорится в комментарии посольства Швейцарии в Москве, граждане России, которые "находятся в ситуации абсолютной необходимости" и которым нужно совершить поездку в страну, "нуждаются в получении специального разрешения от посольства Швейцарии для въезда в Швейцарию, даже если у них есть действующая шенгенская виза".
Визу можно оформить только в случае приглашения от медицинской клиники или от учебного заведения. Они прикладываются к документам и перепроверяются в посольстве.