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Туризм
https://ria.ru/20200818/1575928056.html
Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
Россия и Швейцария с 15 августа перезапустили авиарейсы, но россияне еще не могут посещать страну с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:16
визы
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новости - туризм
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/97973/73/979737376_0:180:3456:2124_1400x0_80_0_0_3f5be5c2ea329bf19c209269a586886a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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визы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, швейцария

Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию

12:16 18.08.2020
187
© РИА Новости / Юлия БатырьЛюцернское озеро в Швейцарии
Люцернское озеро в Швейцарии
© РИА Новости / Юлия Батырь
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россия и Швейцария с 15 августа перезапустили авиарейсы, но россияне еще не могут посещать страну с туристическими целями, сообщает АТОР.
Сообщается, что полеты будут выполняться по сокращенной программе – один раз в неделю.
"В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд запрещен", – сообщили представители одного крупного туроператора.
О том, что Швейцария пока не готова принимать из России туристов, говорит и факт приостановки выдачи туристических виз.
Как говорится в комментарии посольства Швейцарии в Москве, граждане России, которые "находятся в ситуации абсолютной необходимости" и которым нужно совершить поездку в страну, "нуждаются в получении специального разрешения от посольства Швейцарии для въезда в Швейцарию, даже если у них есть действующая шенгенская виза".
Визу можно оформить только в случае приглашения от медицинской клиники или от учебного заведения. Они прикладываются к документам и перепроверяются в посольстве.
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