Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
В конце июля, после того как экс-глава государства Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, Зеленский назначил главой киевской делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Фокин заявлял, что принял решение присоединиться к контактной группе от Киева.
"Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина… Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, соответствующий указ Зеленский подписал во вторник.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения