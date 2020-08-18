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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:57
витольд фокин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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витольд фокин, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

11:57 18.08.2020
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CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko / Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko /
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Архивное фото
КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
В конце июля, после того как экс-глава государства Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, Зеленский назначил главой киевской делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Фокин заявлял, что принял решение присоединиться к контактной группе от Киева.
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"Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина… Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, соответствующий указ Зеленский подписал во вторник.
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