Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

"Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина… Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации", - говорится в сообщении пресс-службы.