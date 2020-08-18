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Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны
Программа Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР в 1991 году была совершенно правильной, по ней должна была пройти земельная реформа,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:02
лдпр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
лдпр, кпсс, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, михаил горбачев, владимир жириновский, москва, ссср

Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны

11:02 18.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Программа Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР в 1991 году была совершенно правильной, по ней должна была пройти земельная реформа, развивался бы малый бизнес, не было бы расчленения страны и беспредела 1990-х, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и с проектом нового Союзного договора, создали ГКЧП СССР.
Основная цель путчистов заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию.
"Программа действий ГКЧП была совершенно правильной. По ней должна была произойти земельная реформа, люди, наконец, стали бы владельцами земли. Произошли бы постепенные изменения: развивался бы малый бизнес, но промышленность не была бы разворована и остановлена, не было бы расчленения страны, воровской приватизации, войны, беспредела 1990-х", - сказал Жириновский РИА Новости.
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Лидер ЛДПР отметил, что ГКЧП мог победить, если бы президент СССР Михаил Горбачев их поддержал, да и члены ГКЧП могли вывести на улицы членов КПСС, которых только в Москве было более миллиона человек, а по Союзу - 18 миллионов, "но они не стали, не смогли, не решились", подчеркнул Жириновский.
"19 августа 1991 года я лично вышел на Манежную площадь, потом на Пушкинской площади выступал по этому поводу, 19 августа 1991 года мы направили … (в СМИ) заявление Высшего совета ЛДПСС, в котором говорилось о полной поддержке программы ГКЧП, восстановлении действия Конституции СССР на всей территории страны", - рассказал Жириновский.
Лидер ЛДПР добавил, что тогда министр юстиции СССР Сергей Лущиков потребовал назвать виновных в распространении этого "антиконституционного" заявления и деятельность ЛДПР даже пытались запретить в Москве.
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