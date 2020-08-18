Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны

"Программа действий ГКЧП была совершенно правильной. По ней должна была произойти земельная реформа, люди, наконец, стали бы владельцами земли. Произошли бы постепенные изменения: развивался бы малый бизнес, но промышленность не была бы разворована и остановлена, не было бы расчленения страны, воровской приватизации, войны, беспредела 1990-х", - сказал Жириновский РИА Новости.