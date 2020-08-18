СМИ: Oracle рассматривает возможность покупки доли в TikTok

"Технологическая компания ... провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривает возможность покупки бизнеса приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии", - сообщили изданию источники. Oracle также работала с группой американских инвесторов, у которых уже есть доля в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital, отметили источники.