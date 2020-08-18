Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575924946.html
СМИ: Oracle рассматривает возможность покупки доли в TikTok
Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:00
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
oracle corporation
канада
китай
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:126:2730:1662_1400x0_80_0_0_3fb8f0af4173c372a1c699da6abbf1a0.png
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575534770.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575527901.html
канада
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:126:2730:1662_1400x0_80_0_0_3fb8f0af4173c372a1c699da6abbf1a0.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_50b2d1597373b99642d6981008fa9833.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_152:0:2200:2048_1400x0_80_0_0_d54f7fac602a07abfb19b9375466a084.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, oracle corporation, канада, китай, сша, twitter, в мире

СМИ: Oracle рассматривает возможность покупки доли в TikTok

10:59 18.08.2020 (обновлено: 11:00 18.08.2020)
205
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности сервиса в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Технологическая компания ... провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривает возможность покупки бизнеса приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии", - сообщили изданию источники. Oracle также работала с группой американских инвесторов, у которых уже есть доля в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital, отметили источники.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
8 августа, 18:51
"Чаша с ядом". Гейтс оценил будущую сделку Microsoft по покупке TikTok
Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.
Источники издания отмечают при этом, что Microsoft рассматривает возможность покупки бизнеса TikTok и за пределами объявленных стран. Что касается Twitter, источники газеты высказали опасения по поводу возможности соцсети профинансировать сделку. Сама ByteDance, добавляет источник, настроена против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Президент Дональд Трамп в начале августа подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку по покупке TikTok срок до 15 сентября.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
8 августа, 14:40
"Бесцеремонное выкручивание рук". Захарова о действиях США против TikTok
101001
Обсудить 0
TikTokДональд ТрампMicrosoft CorporationOracle CorporationКанадаКитайСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны
Остров Гуам
Ученые объяснили, почему тропические зоны Земли расширяются
Магазин компании Huawei в Пекине
"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме назвали условие для новых выплат на детей
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы
Светлана Тихановская
Доверенное лицо Тихановской уверена в ее скором возвращении в Белоруссию
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
В России выявили 4748 новых случаев коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Погибший в ДТП с Ефремовым был пристегнут, заявила эксперт в суде
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Волонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России
Спецоперация ФСБ
Двое ростовчан в лесу организовали лабораторию по производству мефедрона
Российские рубли
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Против Порошенко завели новое дело
12:45Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Лента новостейМолния