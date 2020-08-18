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В Волгограде семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Семь человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой автомашиной в Центральном районе Волгограда, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия

В Волгограде семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

10:53 18.08.2020 (обновлено: 11:32 18.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиДТП с маршруткой и легковой автомашиной в Волгограде
ДТП с маршруткой и легковой автомашиной в Волгограде
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
ДТП с маршруткой и легковой автомашиной в Волгограде
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой автомашиной в Центральном районе Волгограда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольская произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля" - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ДТП пострадали семь человек.
"В результате ДТП три человека из маршрутного такси и 15-летний пассажир Toyota госпитализированы", - сказал представитель ГУМВД России по Волгоградской области.
На месте работают сотрудники ГАИ. Уже установлено, что водитель легкового автомобиля не имеет полиса ОСАГО.
110410
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградПроисшествия
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