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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200818/1575924216.html
В УПЦ собирают средства для помощи Ливану
Синод Украинской православной церкви объявил о сборе средств во всех епархиях УПЦ для Антиохийской православной церкви в связи с "гуманитарной катастрофой в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:40
религия и мировоззрение
религия
георгий победоносец
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, георгий победоносец, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей ряховский, кувейт, южная америка, сирия, в мире

В УПЦ собирают средства для помощи Ливану

10:50 18.08.2020 (обновлено: 12:40 18.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Синод Украинской православной церкви объявил о сборе средств во всех епархиях УПЦ для Антиохийской православной церкви в связи с "гуманитарной катастрофой в Ливане", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
"Заслушав информацию его блаженства о гуманитарной катастрофе, произошедшей 4 августа 2020 в Ливане, Священный Синод принял решение в ближайшее время во всех епархиях Украинской православной церкви провести сбор средств для оказания помощи братской Антиохийской православной церкви", - говорится в сообщении.
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский 11 августа заявил, призвал конфессии России вместе оказать помощь бейрутцам, пострадавшим от взрыва.
Последствия взрыва в порту Бейрута
13 августа, 16:24
МИД призвал не политизировать вопрос помощи Ливану после взрыва в Бейруте
Ранее о сборе средств на продукты, медикаменты и строительство заявили в благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман РФ – в фонде планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва.
Представители Русской православной церкви ранее также сообщили РИА Новости, что рассматривают варианты помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.
Антиохийская – одна из древнейших в христианский церквей, основана апостолами Петром и Павлом. С ней связаны имена почитаемых в христианском мире святых и учителей церкви: Игнатий Богоносец, Георгий Победоносец, Андрей Критский, Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, Симеон Столпник, Иоанн Златоуст. По данным сайта РПЦ, на канонической территории Антиохийской церкви сегодня находятся Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова за исключением Иордании. Также Антиохийская церковь окормляет представителей ливанской и сирийской диаспоры в Северной и Южной Америке.
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Религия и мировоззрениеРелигияГеоргий ПобедоносецНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСергей РяховскийКувейтЮжная АмерикаСирияВ мире
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