В УПЦ собирают средства для помощи Ливану

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Синод Украинской православной церкви объявил о сборе средств во всех епархиях УПЦ для Антиохийской православной церкви в связи с "гуманитарной катастрофой в Ливане", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

"Заслушав информацию его блаженства о гуманитарной катастрофе, произошедшей 4 августа 2020 в Ливане, Священный Синод принял решение в ближайшее время во всех епархиях Украинской православной церкви провести сбор средств для оказания помощи братской Антиохийской православной церкви", - говорится в сообщении.

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский 11 августа заявил, призвал конфессии России вместе оказать помощь бейрутцам, пострадавшим от взрыва.

Ранее о сборе средств на продукты, медикаменты и строительство заявили в благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман РФ – в фонде планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва.

Представители Русской православной церкви ранее также сообщили РИА Новости, что рассматривают варианты помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.