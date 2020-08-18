https://ria.ru/20200818/1575923470.html
В России за сутки умерли 132 пациента с COVID-19
Сто тридцать два человека с COVID-19 умерли за сутки в РФ, за все время - 15 872, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:35
2020-08-18T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
иркутская область
санкт-петербург
общество
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москва
иркутская область
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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