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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575923331.html
В Москве выявили 693 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 693, Санкт-Петербурге — 157, Свердловской области — 149, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
севастополь
санкт-петербург
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москва
севастополь
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, севастополь, санкт-петербург

В Москве выявили 693 новых случая COVID-19

10:33 18.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 693, Санкт-Петербурге — 157, Свердловской области — 149, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва (693), 2. Санкт-Петербург (157), 3. Свердловская область (149)", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за день отмечено в Севастополе - шесть, Карелии - четыре и Еврейской автономной области - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваСевастопольСанкт-Петербург
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