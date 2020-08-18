https://ria.ru/20200818/1575923331.html
В Москве выявили 693 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 693, Санкт-Петербурге — 157, Свердловской области — 149, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:33
2020-08-18T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
севастополь
санкт-петербург
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_a353c1a97115b2791aadc5715ebea02e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html
1
москва
севастополь
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_a353c1a97115b2791aadc5715ebea02e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, севастополь, санкт-петербург