https://ria.ru/20200818/1575923241.html
В России выявили 4748 новых случаев коронавируса
За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4748 случаев COVID-19, умерли 132 человека, выписались 6527, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:32
2020-08-18T11:58
свердловская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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12
свердловская область
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество