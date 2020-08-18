Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575923241.html
В России выявили 4748 новых случаев коронавируса
За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4748 случаев COVID-19, умерли 132 человека, выписались 6527, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:58
свердловская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bb58c1ba38aff3e2e34e3802c3e8ff18.jpg
12
свердловская область
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bb58c1ba38aff3e2e34e3802c3e8ff18.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9a4bf9d6ea3d86614a6b7aa8cca093b7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ecb01cbc4988998a43e99f268daecac7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свердловская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4748 новых случаев коронавируса

10:32 18.08.2020 (обновлено: 11:58 18.08.2020)
3734
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4748 случаев COVID-19, умерли 132 человека, выписались 6527, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). У 29% болезнь протекает без симптомов.
Накануне прирост составил 4892 заболевших, 55 человек скончались, 3133 выздоровели. Всего с начала пандемии число случаев заражения в России достигло 932 493, погибли 15 872 человека, вылечились 742 628.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 21,5 миллиона инфицированных, 767 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
831917
Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаСвердловская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Тесты на антитела к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
В России выявили 4892 новых случая коронавируса
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Илон Маск
Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Рузвельтовским курсом
Жилые дома
В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
В России за сутки 6527 человека выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Против Порошенко завели новое дело
12:45Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Лента новостейМолния