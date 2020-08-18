https://ria.ru/20200818/1575919838.html
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
В центре Петербурга двое молодых людей, пристававшие к прохожим, ранили ножом человека, сделавшего им замечание, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:07
2020-08-18T11:23
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575898652.html
Владимир В
Категорически нельзя рассматривать нападение с ножом как мелкое хулиганство, даже просто угроза ножом это уже угроза оружием, а тут применение. к слову в ноге тоже артерии есть...
133
Василий Прекрасноволосый
Почему буряты, якуты, чуваши, татары и прочие десятки народов ведут себя нормально, никогда не фигурируют в криминальных сводках. а у гостей с кавказа постоянно поножовщина или 5м 1го избивают показывают горскую честь?
124
21
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369393_0:18:3580:2032_1400x0_80_0_0_d3fc817bd2878d873f44c2bd7e91ee26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия