В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание

Инцидент произошел в ночь на 17 августа, около 03:30, на Дворцовой набережной. По данным ведомства, двое уроженцев Дагестана, 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, будучи пьяными, приставали к прохожим и нецензурно выражались. Молодой человек 18 лет сделал им замечание, на что те несколько раз ударили его и ткнули ножом в ногу.