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В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
В центре Петербурга двое молодых людей, пристававшие к прохожим, ранили ножом человека, сделавшего им замечание, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:23
санкт-петербург
происшествия
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Категорически нельзя рассматривать нападение с ножом как мелкое хулиганство, даже просто угроза ножом это уже угроза оружием, а тут применение. к слову в ноге тоже артерии есть...
133
Почему буряты, якуты, чуваши, татары и прочие десятки народов ведут себя нормально, никогда не фигурируют в криминальных сводках. а у гостей с кавказа постоянно поножовщина или 5м 1го избивают показывают горскую честь?
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание

09:07 18.08.2020 (обновлено: 11:23 18.08.2020)
15865
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. В центре Петербурга двое молодых людей, пристававшие к прохожим, ранили ножом человека, сделавшего им замечание, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел в ночь на 17 августа, около 03:30, на Дворцовой набережной. По данным ведомства, двое уроженцев Дагестана, 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, будучи пьяными, приставали к прохожим и нецензурно выражались. Молодой человек 18 лет сделал им замечание, на что те несколько раз ударили его и ткнули ножом в ногу.
Полицейские задержали нападавших. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пляж
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Категорически нельзя рассматривать нападение с ножом как мелкое хулиганство, даже просто угроза ножом это уже угроза оружием, а тут применение. к слову в ноге тоже артерии есть...
18 августа, 09:14
Владимир В
13111000
Почему буряты, якуты, чуваши, татары и прочие десятки народов ведут себя нормально, никогда не фигурируют в криминальных сводках. а у гостей с кавказа постоянно поножовщина или 5м 1го избивают показывают горскую честь?
18 августа, 09:11
ВПВасилий Прекрасноволосый
11940100
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