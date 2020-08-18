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Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:35
запсибнефтехим
михаил мишустин
газпром
амурская область
сибур холдинг
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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запсибнефтехим, михаил мишустин, газпром, амурская область, сибур холдинг, экономика

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

07:35 18.08.2020
3090
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
"За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий. Запуск этого производства - это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона. Уверен, что здесь будут созданы также тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура", - сказал Мишустин в ходе торжественной церемонии.
Председатель правительства Михаил Мишустин
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По словам председателя правления компании "Сибур холдинг" Дмитрия Конова, строительство комплекса станет ключевым проектом в инвестпрограмме компании на ближайшие пять лет, а запуск - увеличит ее возможности по производству базовых полимеров почти вдвое даже с учетом "Запсибнефтехима", который уже выходит на полную мощность.
Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. При этом в состав основного оборудования войдет уникальная по своим характеристикам, самая крупная в мире установка пиролиза - первого этапа переработки входящего сырья. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ - 2024-2025 годы.
Строительство комплекса будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего (ГПЗ) компании "Газпром", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить Амурский ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Вместе с запуском АГХК внесет существенный вклад в реализацию национальной программы развития несырьевого экспорта – производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году.
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Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. По предварительной оценке, в перспективе до 2040 года реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 трлн руб.
Амурский ГХК – первый в мире опыт удаленного управления нефтехимическим комплексом. В проект заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений, возможность круглосуточного дистанционного мониторинга и управления большинством технологических блоков.
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ЗапсибнефтехимМихаил МишустинГазпромАмурская областьСибур ХолдингЭкономика
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