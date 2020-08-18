https://ria.ru/20200818/1575917990.html
Суд в Хабаровске арестовал одного из участников митинга на десять суток
Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста одному из участников несанкционированного митинга Алексею Ворсину, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:08
2020-08-18T06:08
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200818/1575917258.html
1
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, происшествия