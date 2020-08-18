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Суд в Хабаровске арестовал одного из участников митинга на десять суток
Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста одному из участников несанкционированного митинга Алексею Ворсину, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:08
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
происшествия
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хабаровск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, происшествия

Суд в Хабаровске арестовал одного из участников митинга на десять суток

06:08 18.08.2020
4274
© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
© AP Photo / Igor Volkov
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста одному из участников несанкционированного митинга Алексею Ворсину, сообщил РИА Новости представитель суда.
Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
03:41
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
"Алексею Ворсину по части 6.1 статьи 20.2. КоАП ("Участие в несанкционированных собрании, митинге,.. повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств") дали 10 суток", - сказал собеседник.
162120932
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Мало
18 августа, 06:09
Илья Jlord
5610027
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