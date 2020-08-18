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Война в Сирии
https://ria.ru/20200818/1575917558.html
Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
Российские дети, вывезенные из приютов и тюрем Дамаска, вернутся к своим родственникам в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и еще в пять регионов, заявила... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T04:19
война в сирии
россия
анна кузнецова
ближний восток
кабардино-балкарская республика (кбр)
республика дагестан
республика ингушетия
ирак
сирия
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ближний восток
республика ингушетия
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россия, анна кузнецова, ближний восток, кабардино-балкарская республика (кбр), республика дагестан, республика ингушетия, ирак, сирия, общество

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

04:19 18.08.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские дети, вывезенные из приютов и тюрем Дамаска, вернутся к своим родственникам в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и еще в пять регионов, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
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"Уже сейчас готовы и органы опеки принять семьи с этими детьми, и система образования, и система социальной защиты… Все знают, в какой регион возвращаются дети - это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, еще порядка пяти регионов, куда возвращаются малыши", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен отметила, что детей уже ждут их "бабушки, дедушки, дяди и тети", детей вернут в семьи после карантина.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.
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Война в СирииРоссияАнна КузнецоваБлижний ВостокКабардино-Балкарская Республика (КБР)Республика ДагестанРеспублика ИнгушетияИракСирияОбщество
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