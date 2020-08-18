Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

"Уже сейчас готовы и органы опеки принять семьи с этими детьми, и система образования, и система социальной защиты… Все знают, в какой регион возвращаются дети - это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, еще порядка пяти регионов, куда возвращаются малыши", - сказала Кузнецова.