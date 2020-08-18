Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти всем российским детям, вывезенным из приютов Дамаска, от года до шести лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что во вторник на родину возвращаются 26 российских детей из приютов Дамаска. При этом документы по возвращению из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за ними будет организован в ближайшее время.
"Сейчас (вывезены - ред.) 26 детей от года до шести лет, очень много маленьких детей. Двое детей, которым еще по годику, еще не говорят", - сказала Кузнецова журналистам
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.