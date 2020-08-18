Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения

"В плане медицинского определения стадий сна и фаз сна гаджеты уступают медицинским приборам по нескольким причинам. У гаджетов каналов, по которым поступает информация о качестве сна, меньше, чем в "золотом стандарте" полисомнографии. Для сравнения медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше. Точность определения сна у гаджетов страдает, но они становятся все более точными. Они анализируют косвенные параметры с помощью нейросетей и этот механизм постоянно совершенствуется", — пояснила Елена Царева.