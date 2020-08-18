Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Чтобы утром всегда быть бодрым и свежим, нужно выбрать идеальный момент для пробуждения. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
Поиск идеального момента для пробуждения важен для получения максимального восстанавливающего эффекта от сна. Если вовремя встать, то утром человек чувствует себя максимально бодрым.
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Обнаружить идеальный момент пробуждения можно с помощью сложной медицинской процедуры – полисомнографии. Это комплексное исследование, которое позволяет получить информацию о функционировании различных систем организма во сне, рассказала Елена Царева.
"Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него, появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению, как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его", — рассказала радио Sputnik сомнолог.
К сожалению, провести полисомнографию в домашних условиях невозможно. Заменить эту методику пытаются современные гаджеты вроде умных часов и фитнес-браслетов, но делают они это пока недостаточно точно.
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"В плане медицинского определения стадий сна и фаз сна гаджеты уступают медицинским приборам по нескольким причинам. У гаджетов каналов, по которым поступает информация о качестве сна, меньше, чем в "золотом стандарте" полисомнографии. Для сравнения медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше. Точность определения сна у гаджетов страдает, но они становятся все более точными. Они анализируют косвенные параметры с помощью нейросетей и этот механизм постоянно совершенствуется", — пояснила Елена Царева.
Если участвовать в комплексном медицинском исследовании не хочется, а спать в умных часах неудобно, то есть и третий вариант. Сомнолог Елена Царева уверяет, что идеальный момент пробуждения можно для себя запрограммировать.
"У нас есть принцип — вставать в одно время. За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника. Главное проявить настойчивость и силу воли", — указала Елена Царева в интервью радио Sputnik.