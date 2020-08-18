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Названа опасность яблок
Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T04:16
россия
фрукты
яблочный спас
здоровье
диета
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
россия, фрукты, яблочный спас, здоровье, диета, общество

Названа опасность яблок

03:31 18.08.2020 (обновлено: 04:16 18.08.2020)
17996
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорговая полка с яблоками
Торговая полка с яблоками
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Торговая полка с яблоками. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, остальным рекомендуется два-четыре плода в день после основного приема пищи, что поможет избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщили РИА Новости опрошенные диетологи и эндокринологи накануне Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.
"Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", — рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
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Очень полезна, по словам эндокринолога, кожура яблок, содержащая фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием. В ее составе также имеется пектин, который способствует улучшению пищеварения. Кроме того, "поставляемые" яблоками микроэлементы и витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.
"Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трех-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя", — отметила Гусова.
Одно среднее по размеру яблоко весом 80-90 граммов приравнивается специалистами, по словам Гусовой, к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.
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"На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", — сообщила эксперт.
Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупреждает: фруктовых соков лучше избегать из-за их высокого гликемического индекса - относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови. Тем, кто не любит яблоки целиком, стоит выбирать пюре. Очень полезны, по его словам, запеченные яблоки с уже разрушенной клетчаткой: в такой форме они не вызывают обострения хронических гастритов.
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"Обратите внимание, что аллергия на яблоки не носит абсолютный характер. Часто есть сорта, которые можно есть абсолютно спокойно, без неприятных последствий. Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счет кислот. А вообще в день обычно рекомендуется съедать два-четыре яблока за несколько приемов пищи. Но после еды, не натощак!" — советует Калинчев.
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РоссияфруктыЯблочный СпасЗдоровьедиетаОбщество
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