Названа опасность яблок

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, остальным рекомендуется два-четыре плода в день после основного приема пищи, что поможет избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщили РИА Новости опрошенные диетологи и эндокринологи накануне Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.
"Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", — рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
Очень полезна, по словам эндокринолога, кожура яблок, содержащая фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием. В ее составе также имеется пектин, который способствует улучшению пищеварения. Кроме того, "поставляемые" яблоками микроэлементы и витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.
"Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трех-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя", — отметила Гусова.
Одно среднее по размеру яблоко весом 80-90 граммов приравнивается специалистами, по словам Гусовой, к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.
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"На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", — сообщила эксперт.
Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупреждает: фруктовых соков лучше избегать из-за их высокого гликемического индекса - относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови. Тем, кто не любит яблоки целиком, стоит выбирать пюре. Очень полезны, по его словам, запеченные яблоки с уже разрушенной клетчаткой: в такой форме они не вызывают обострения хронических гастритов.
"Обратите внимание, что аллергия на яблоки не носит абсолютный характер. Часто есть сорта, которые можно есть абсолютно спокойно, без неприятных последствий. Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счет кислот. А вообще в день обычно рекомендуется съедать два-четыре яблока за несколько приемов пищи. Но после еды, не натощак!" — советует Калинчев.