Названа опасность яблок

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, остальным рекомендуется два-четыре плода в день после основного приема пищи, что поможет избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщили РИА Новости опрошенные диетологи и эндокринологи накануне Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, остальным рекомендуется два-четыре плода в день после основного приема пищи, что поможет избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщили РИА Новости опрошенные диетологи и эндокринологи накануне Яблочного Спаса , который отмечается 19 августа.

"Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", — рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

Очень полезна, по словам эндокринолога, кожура яблок, содержащая фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием. В ее составе также имеется пектин, который способствует улучшению пищеварения. Кроме того, "поставляемые" яблоками микроэлементы и витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.

"Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трех-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя", — отметила Гусова.

Одно среднее по размеру яблоко весом 80-90 граммов приравнивается специалистами, по словам Гусовой, к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.

"На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", — сообщила эксперт.

Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупреждает: фруктовых соков лучше избегать из-за их высокого гликемического индекса - относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови. Тем, кто не любит яблоки целиком, стоит выбирать пюре. Очень полезны, по его словам, запеченные яблоки с уже разрушенной клетчаткой: в такой форме они не вызывают обострения хронических гастритов.