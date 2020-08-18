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Война в Сирии
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В Подмосковье сел самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии
Борт Минобороны впервые после введения ограничений из-за коронавируса приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский с российскими детьми, вывезенными из... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:00
война в сирии
коронавирус covid-19
россия
анна кузнецова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дети
общество
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коронавирус covid-19, россия, анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дети, общество

В Подмосковье сел самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

01:02 18.08.2020 (обновлено: 09:00 18.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет
Самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Борт Минобороны впервые после введения ограничений из-за коронавируса приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский с российскими детьми, вывезенными из приютов Дамаска, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой
На родину из Сирии вернулись 26 детей. Во время полета их сопровождали врачи, на всех этапах эвакуации выполнялись рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава.
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Детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации и после карантина передадут родственникам.
По словам Кузнецовой, из Дамаска забрали практически всех российских детей, следующим этапом планируется вывоз из сирийского лагеря аль-Холь.
Она добавила, что документы по возвращении из Сирии готовы для 122 российских детей, вылет за ними организуют в ближайшее время. Для этого планируется еще три-четыре рейса.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже вернулись 157 детей — 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российские врачи сделали заборы проб ДНК еще более чем у 70 сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Война в СирииКоронавирус COVID-19РоссияАнна КузнецоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ДетиОбщество
Популярные комментарии
Это дети не Русские, главное чтоб Русских патом не резали ножами
18 августа, 01:21
ccaprisonne
38008121
А зачем наши допускают детей в зону военных действий?
18 августа, 01:23
Фёдор Сергеев
42131111
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