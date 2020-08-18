В Подмосковье сел самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Борт Минобороны впервые после введения ограничений из-за коронавируса приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский с российскими детьми, вывезенными из приютов Дамаска, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой
На родину из Сирии вернулись 26 детей. Во время полета их сопровождали врачи, на всех этапах эвакуации выполнялись рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава.
Детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации и после карантина передадут родственникам.
По словам Кузнецовой, из Дамаска забрали практически всех российских детей, следующим этапом планируется вывоз из сирийского лагеря аль-Холь.
Она добавила, что документы по возвращении из Сирии готовы для 122 российских детей, вылет за ними организуют в ближайшее время. Для этого планируется еще три-четыре рейса.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже вернулись 157 детей — 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российские врачи сделали заборы проб ДНК еще более чем у 70 сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.
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