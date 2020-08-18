В Подмосковье сел самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

На родину из Сирии вернулись 26 детей. Во время полета их сопровождали врачи, на всех этапах эвакуации выполнялись рекомендациии Минздрава.

Детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации и после карантина передадут родственникам.

По словам Кузнецовой, из Дамаска забрали практически всех российских детей, следующим этапом планируется вывоз из сирийского лагеря аль-Холь.

Она добавила, что документы по возвращении из Сирии готовы для 122 российских детей, вылет за ними организуют в ближайшее время. Для этого планируется еще три-четыре рейса.