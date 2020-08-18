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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Александр Лукашенко раскрыл, на каких условиях готов оставить президентский пост. Однако поведал об этом не своим сторонникам, а рабочим завода, скандировавшим: РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
коронавирус covid-19
ситуация на украине
линас линкявичус
анатолий лебедько
белоруссия
в мире
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Нет. Вы как раз мыслите примитивно. У Вас одна задача - убрать Лукашенко. А дальше что? Придет Тихановская и все Ваши предприятия приватизируют и за копейки продадут вместе с землёй. А Вас при этом будут пичкать идеями о самосознании, независимости. На сколько надо быть слепыми, чтобы этого не понимать.
94
Да, белорусы стали сами же рыть себе могилу. Такое часто бывает в истории. Люди воспринимают свое благополучие как нечто само собой разумеющееся и не дорожат им.
91
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, коронавирус covid-19, ситуация на украине, линас линкявичус, анатолий лебедько, белоруссия, в мире

"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией

08:00 18.08.2020 (обновлено: 08:12 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. Александр Лукашенко раскрыл, на каких условиях готов оставить президентский пост. Однако поведал об этом не своим сторонникам, а рабочим завода, скандировавшим: "Уходи!" Соперница главы государства на выборах Светлана Тихановская, покинувшая страну, объявила себя национальным лидером. Как будет развиваться ситуация и возможно ли в республике двоевластие — разбиралось РИА Новости.

Два выступления

В воскресенье Лукашенко выступил на митинге, собранном в его поддержку. Завершил речь фразой: "Стою перед вами на коленях впервые в жизни". Но на колени не встал.
А в понедельник поехал на Минский завод колесных тягачей. Там он заявил: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (повторных выборов. — Прим. ред.) не будет".
На сей раз президенту пришлось дискутировать с аудиторией, из толпы выкрикивали: "Уходи!" Лукашенко не против. Только с условием: "Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу".
Глава государства обозначил сроки: "Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
"Ваших детей не обижу, и страну никому не отдам", — подчеркнул президент. И предупредил: других выборов не будет, пока его не убьют. В конце митинга Лукашенко, видимо, оценив скептический настрой аудитории попрощался: "Спасибо, я сказал все, можете кричать: "Уходи!" Именно под такие выкрики он и покинул собрание.
Многие предприятия бастуют. В понедельник митинговали даже журналисты государственной Белтелерадиокомпании. Установили открытый микрофон, высказывались все желавшие. В частности, оппозиционный политик Анатолий Лебедько напомнил об исчезнувших диссидентах.
Тем временем Генеральная прокуратура республики сообщила, что получает много жалоб на действия силовиков. Всего на несанкционированных митингах задержали около семи тысяч человек.
Как заверили в прокуратуре, "практически все задержанные по административным статьям за участие в несанкционированных акциях освобождены". Но признали, что люди продолжают обращаться в поисках родных и близких, пропавших после демонстраций.

В хорошем настроении

В понедельник Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, выразила готовность стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм". Еще она предложила назвать в честь "невинно убитых молодых людей" улицы городов. Пока известно об одной жертве: в Минске 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Как сообщили в МВД, демонстрант пытался кинуть взрывное устройство в милиционеров, но оно сработало у него в руках. По другой версии, его застрелили. Затем появились сообщения о втором погибшем.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
Тихановская уехала из Белоруссии в Литву 11 августа. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус, анонсировав ее новые выступления, добавил: "Она в хорошем настроении".

Лидер и символ

Штаб Тихановской собирается объявить ее избранным главой государства. Несостоявшийся претендент на этот пост Валерий Цепкало сообщил, что оппозиция потребует от мирового сообщества признать победу Тихановской.
О возможности двоевластия в республике по венесуэльскому сценарию РИА Новости рассказал кандидат политических наук, специалист по политике США и Латинской Америки Алексей Черняев.
По его мнению, у правления Лукашенко много общего с классическими латиноамериканскими режимами, возникающими на основе широкого популизма. Но есть и различия.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская
"Венесуэльский сценарий в Белоруссии маловероятен. Внутриполитическая устойчивость Лукашенко сейчас гораздо ниже, чем у режима Мадуро, когда там была попытка госпереворота", — объясняет собеседник агентства.
Черняев напоминает, что Мадуро поддерживает "значительная часть венесуэльского общества". "По сути, система Мадуро — это прямой патронаж бедных, которым государство выдает пайки. Это бесконечные народные комитеты, объединяющие активистов на местах и имеющие доступ к распределению благ. За Мадуро — сотни тысяч вооруженных людей, и это не армия, это общественники. Им есть что терять, и они не допустят смену власти", — говорит эксперт.
В Белоруссии события последней недели показали, что у Лукашенко такой поддержки уже нет.
"Тихановская похожа на заготовку такого же политика, как Хуан Гуайдо. Но ее положение осложняют заявления перед вылетом в Литву, когда она призывала людей не участвовать в протестах. Она может объяснить, что ее вынудили это сделать (тому предшествовала беседа с двумя высокопоставленными силовиками. — Прим. ред.). Но тем не менее после всего сказанного всерьез воспринимать ее как политического лидера никто не будет", — полагает собеседник.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Именно поэтому она назвала себя не избранным главой государства, а лидером. "Гуайдо был вождем протеста, а Тихановская — символ", — заключает Черняев.

Парадоксальная Белоруссия

Белорусский политолог Валерий Карбалевич также считает, что из-за границы власти не добиться. "К сегодняшнему выступлению Тихановской в Белоруссии отнеслись относительно спокойно, — отмечает он. — Что бы она ни говорила, все понимают: она — лишь символ протеста".
Эксперт обращает внимание на решительный настрой Лукашенко. "После первых трагических трех дней протеста, когда их жесткое подавление вызвало шок в белорусском обществе, силовые структуры в определенной степени деморализованы. Если Лукашенко опять применит силу для сохранения власти, это вызовет новые митинги", — предостерегает Карбалевич.
Парадоксальным образом президент лишился поддержки там, где обоснованно на нее рассчитывал. Бастуют рабочие, которые многое получили в созданной Лукашенко экономической модели, подчеркивает политолог. "Собственно, ради того, чтобы сохранить этот госсектор, Лукашенко отказывается от реформ. Это для него священная корова. Но именно этот сектор выходит из-под контроля, что становится главным фактором ухудшения его политического положения ", — добавляет Карбалевич.
Другая странность ситуации, по его мнению, в том, что в республике царит атмосфера победившей революции, хотя в реальности это не так. Впрочем, телеграм-каналы по-прежнему призывают людей выходить на улицы с требованиями освободить задержанных и политзаключенных. Продолжится и сидячая забастовка рабочих.
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Популярные комментарии
Нет. Вы как раз мыслите примитивно. У Вас одна задача - убрать Лукашенко. А дальше что? Придет Тихановская и все Ваши предприятия приватизируют и за копейки продадут вместе с землёй. А Вас при этом будут пичкать идеями о самосознании, независимости. На сколько надо быть слепыми, чтобы этого не понимать.
18 августа, 09:40
uuruss
8401009
Да, белорусы стали сами же рыть себе могилу. Такое часто бывает в истории. Люди воспринимают свое благополучие как нечто само собой разумеющееся и не дорожат им.
18 августа, 08:54
фуад гаджиев
76010014
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