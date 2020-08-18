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"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Пять дней тяжелейших боев, отчаянные атаки и методичный, дот за дотом, взлом бетонных полевых укреплений — 75 лет назад, 18 августа 1945-го, штурмовые... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:03
день победы
шикотан
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Когда уже война окончена и Берлин пал, за 2 дня умерли еще 600 советских людей, чьих то прадедов, которые могли вернуться домой и продолжить жить оставив потомков. И какие то опозиционеры смеют говорить зачем нам острова голые?! Отдайте их?! Правильно что ввели закон по новой конституции что за такие призывы будут сажать теперь. А японцам максимум посетить могилы и только, а любые призыва с их строны вернуть острова жестко наказывать всеми возможными адекватныеми способами.
44
Все правильно сделали.. Как японцы обходились с русскими и не только в "отряде 731" ни кто вспомнить не хочет?
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шикотан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
день победы, шикотан, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), япония, сша, безопасность

"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах

08:00 18.08.2020 (обновлено: 10:03 18.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкКапитуляция войск Квантунской армии
Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Пять дней тяжелейших боев, отчаянные атаки и методичный, дот за дотом, взлом бетонных полевых укреплений — 75 лет назад, 18 августа 1945-го, штурмовые подразделения Красной армии высадились на острове Шумшу, положив начало первому и самому главному сражению Курильской десантной операции. Клочок суши площадью 388 квадратных километров японцы превратили в настоящую крепость, планируя оборонять его до последнего солдата. Но прошедшие суровую школу Западного фронта советские войска вынудили их капитулировать меньше чем за неделю. О том, как брали Курилы, — в материале РИА Новости.

Остров-крепость

Успешное наступление Красной армии на Сахалине в августе 1945-го позволило высвободить достаточно сил и открыть новый фронт. Предстояло захватить острова Курильской гряды. Эта операция должна была обезопасить Курильский полуостров, зачистить Японское море и открыть СССР доступ в Тихий океан. Кроме того, овладение архипелагом символически рассматривали как некий финальный акт мести за поражение России в Русско-японской войне 1905-го.
К середине августа японцы сосредоточили на островах внушительные силы: более 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий и 60 танков. Аэродромы на архипелаге могли принять до 600 самолетов. Однако авиацию японское командование почти в полном составе перебросило на юг — против американцев.
© РИА Новости / Галина Санько / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Город Харбин, 1945 год. Пленные японцы на улицах города
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Город Харбин, 1945 год. Пленные японцы на улицах города
© РИА Новости / Галина Санько
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Город Харбин, 1945 год. Пленные японцы на улицах города
Первой целью советское командование выбрало самый северный остров Курильской гряды — Шумшу, всего в 12 километрах от южного побережья Камчатки. Считая эту позицию у границ СССР стратегически важной, японцы держали там наиболее опытных солдат. Здесь дислоцировались пехотная бригада, артиллерийский и танковый полки, части ПВО, военно-морская база Катаока и аэродромная команда — всего около 8,5 тысячи штыков при поддержке сотни орудий разного калибра и 60 танков.
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С точки зрения фортификационного искусства Шумшу представлял собой настоящий шедевр. Инженерные сооружения противодесантной обороны достигали четырех километров в глубину от побережья: 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 310 закрытых пулеметных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров. Шумшу опутывала сеть тоннелей и ходов, по которым можно было быстро перебрасывать подкрепления. Все объекты обороны японцы тщательно замаскировали и создали десятки ложных позиций. Кроме того, на Шумшу было легко переправить помощь с соседнего острова Парамушир, где находились около 13 тысяч солдат и офицеров.

Силы вторжения

Для штурма цитадели выделили девять тысяч солдат и моряков из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района: два усиленных стрелковых полка, легкий артполк, истребительный противотанковый дивизион, батальон морпехов и сводная рота 60-го морского погранотряда. Их погрузили на 16 десантных судов LCI(L), полученных из США по ленд-лизу. С точно таких же летом 1944-го в Нормандии высаживался американский экспедиционный корпус. С моря десант прикрывали минный заградитель "Охотск", сторожевые корабли "Дзержинский" и "Киров", четыре тральщика, плавбаза, восемь сторожевых и два торпедных катера, подводная лодка и гидрографическое судно "Полярный". С неба — самолеты 128-й смешанной авиадивизии.
© РИА Новости / Александр Соколенко / Перейти в фотобанкМоряки торпедного катера на выполнении боевого задания
Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания
© РИА Новости / Александр Соколенко
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Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания
В ночь на 17 августа флотилия вторжения вышла из Петропавловска-Камчатского и, соблюдая скрытность и радиомолчание, двинулась к Шумшу. Внезапности нападения способствовал плотный туман. В три часа 18 августа советская береговая батарея на мысе Лопатка на камчатском побережье открыла по острову беспокоящий огонь, а в четыре часа 22 минуты началась высадка передового отряда десанта — 1363 человек.
Многим бойцам приходилось добираться до берега вплавь — дно у побережья покрывали крупные камни, что мешало десантным судам подойти ближе. Однако это лишь помогло атакующим — советскому авангарду удалось высадиться незамеченным, без боя пройти два километра вглубь острова и занять передовые траншеи, в которых не было солдат противника. Лишь после этого японцы опомнились.
© РИА НовостиРепродукция картины "Десант на Курильских островах" художника Андрея Плотнова
Репродукция картины Десант на Курильских островах художника Андрея Плотнова
© РИА Новости
Репродукция картины "Десант на Курильских островах" художника Андрея Плотнова
"После первоначальной растерянности японская оборона открыла губительный артиллерийский и пулеметный огонь с опорных пунктов на мысах Кокутан-Саки и Котомари-Саки, — вспоминал командир Камчатского оборонительного района генерал-лейтенант Алексей Гнечко. — Все принятые меры для ликвидации огневых средств быстрого результата не дали по той причине, что корабельная артиллерия из-за волнения моря не могла выполнять задачи орудиями прямой наводки. Береговая артиллерия с мыса Лопатка вела огонь по опорным пунктам безрезультатно, арткапониры находились под толщей земли до 50-65 сантиметров. Только высланные саперно-подрывные подразделения совместно с десантными подразделениями уничтожили огневые средства опорных пунктов, а вместе с ними более 60 человек японцев-смертников".

Бой с танками

Как только передовой десант закрепился, началась высадка основных сил. Войска первого эшелона сходу заняли две господствующие высоты. Однако к полудню японцы собрали достаточно сил и контратаковали при поддержке танков. Советские бойцы с большим трудом отбивали натиск врага. Поскольку собственной бронетехники у десанта не было, обстреливали японские танки из противотанковых ружей и поджигали гранатами. За несколько часов боя из строя вывели 40 из 60 боевых машин. В этой битве погибли 200 советских десантников.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКомандующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год
Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год
© РИА Новости
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Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год
Дальнейшей высадке войск сильно мешали японские береговые орудия. Несколько десантных судов и три катера были уничтожены, сторожевик "Киров" поврежден. Однако даже под сильным огнем флот продолжал перебрасывать десант к берегу. Второй эшелон высадился ближе к вечеру. В 18:00 советские солдаты приступили к штурму стратегически важной высоты 171. Тут бои отличались особой ожесточенностью. Позиция несколько раз переходила из рук в руки, доходило и до рукопашной. Но к 20:00 десант отбросил противника.
С наступлением темноты перешли на тактику усиленных штурмовых групп, хорошо зарекомендовавшую себя при взятии немецких городов. В результате захватили большинство оборонительных позиций японцев, наиболее укрепленные доты и дзоты взорвали вместе с гарнизонами. Тем не менее советские потери в этот день были серьезными — более 400 убитых.

Заняли без боя

Дальше было проще. Красноармейцы методично занимали остров при мощной поддержке артиллерии, которую наконец доставили на берег, и не несли потерь. А 23 августа японский командующий на северных Курильских островах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки согласился с условиями капитуляции гарнизона Шумшу. В плен попали 526 офицеров и 11,7 тысячи унтер-офицеров и солдат. Захватили много вооружений и военной техники. Тогда же сдались защитники соседнего острова Парамушир.
© Фото : public domainГенерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции
Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции
© Фото : public domain
Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции
Советские корабли с десантом продолжили двигаться на юг. Деморализованные японцы сдавались без боя. Двадцать пятого августа капитулировали гарнизоны островов Анциферова, Маканруши, Онекотан, Матуа. Пять дней спустя белый флаг подняли на Урупе. С остальных Северных Курил японцы успели эвакуировать войска.
Южную часть архипелага также заняли без сопротивления. Двадцать восьмого августа капитулировал Итуруп, а 1 сентября — Кунашир и Шикотан. Всего в ходе десантной операции, завершившейся в начале осени, к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысячи километров. В 1946-м их включили в РСФСР, и они до сих пор в границах России.
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День ПобедыШикотанВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЯпонияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Когда уже война окончена и Берлин пал, за 2 дня умерли еще 600 советских людей, чьих то прадедов, которые могли вернуться домой и продолжить жить оставив потомков. И какие то опозиционеры смеют говорить зачем нам острова голые?! Отдайте их?! Правильно что ввели закон по новой конституции что за такие призывы будут сажать теперь. А японцам максимум посетить могилы и только, а любые призыва с их строны вернуть острова жестко наказывать всеми возможными адекватныеми способами.
18 августа, 09:28
ИШИван Широн
4301000
Все правильно сделали.. Как японцы обходились с русскими и не только в "отряде 731" ни кто вспомнить не хочет?
18 августа, 08:58
Анатолий Садовский
3000000
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