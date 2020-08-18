Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
Каким образом Путин может помочь Трампу переизбраться
В оставшееся до президентских выборов время Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО — об этом заявил бывший советник по национальной безопасности... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:11
россия
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg
https://ria.ru/20200814/1575751743.html
https://ria.ru/20200812/1575657728.html
https://ria.ru/20200801/1575234056.html
https://ria.ru/20200623/1573324556.html
2
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b18cf4751de4f4d50c89157760429d44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_190:0:2238:2048_1400x0_80_0_0_f48f6451817067313e6d326f0c9f8953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, сша, авторы

Каким образом Путин может помочь Трампу переизбраться

08:00 18.08.2020 (обновлено: 08:11 18.08.2020)
3982
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В оставшееся до президентских выборов время Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО — об этом заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. После своего увольнения из Белого дома Болтон сделал уже целый ряд громких антитрамповских заявлений, но нынешнее, конечно, самое скандальное. Понятно, что ничего подобного не произойдет, но интересна сама логика Болтона.
Он считает, что в оставшиеся до выборов менее трех месяцев — если быть точным, то уже двух с половиной — очень велика вероятность того, что Трамп удивит всех "октябрьским сюрпризом" (то есть чем-то, сделанным буквально накануне голосования 3 ноября и способным повлиять на результаты выборов):

"До выборов еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Он может принять решение о выводе всех Вооруженных сил США из Афганистана. Или объявить о выходе из НАТО".

Еще одним возможным предвыборным козырем Трампа, по мнению Болтона, может стать четвертый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на котором будет "объявлен мир" на Корейском полуострове и положен конец программе ядерного оружия Пхеньяна.
Все три названных Болтоном варианта не работают, хотя Трамп после прихода к власти и намекал на возможность выхода из НАТО, это было лишь способом давления на европейских союзников с целью заставить их увеличить расходы на оборону. В представлении Трампа о правильном миропорядке Америке действительно не нужен никакой Северо-Атлантический пакт, но ломать его он точно не собирается (не говоря уже о том, что конгресс заблокирует такую попытку).
Сенатор Камала Харрис
14 августа, 08:00
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Встреча с Кимом невозможна чисто технически — после трех саммитов Штаты не пошли на смягчение санкций, после чего Пхеньян посчитал их подход абсолютно несерьезным и говорить сейчас с Трампом просто не будет.
А о выводе войск из Афганистана и так уже объявлено — после заключенного в марте соглашения с "Талибаном" Вашингтон взял на себя обязательство уйти в течении 14 месяцев. Да, сроки зависят от внутриафганских переговоров и урегулирования и могут сдвигаться, но войска уже уходят. И недавно госсекретарь Помпео заявил, что контингент уже сокращен вдвое, а полный вывод будет осуществлен к маю 2021 года. Были сообщения о том, что к ноябрю останется около четырех тысяч, хотя талибы и заявили на днях, что полный вывод может состояться до выборов и они бы это приветствовали. Однако Трамп не будет рисковать: вывести всех до ноября и получить какой-нибудь мощный теракт в Кабуле против американцев — это совсем не то, что ему нужно. То есть афганская тема Трампом в предвыборном плане уже отыграна.
Однако, несмотря на нереалистичность названных Болтоном вариантов, сама идея "октябрьского сюрприза" вполне правдоподобна. Но что неожиданного мог бы предпринять Трамп на внешнеполитическом фронте?
Как ни странно, но он думает о встрече с Владимиром Путиным. Но это же безумие — Трампа четыре года обвиняют в "русских связях", а он перед выборами встречается с президентом России?
Но дело в том, что "русская карта" в руках демократов давно уже не работает — наоборот, как раз сейчас Трамп начинает раскручивать дело о заговоре против него в период выборов 2016 года. То есть пытается вытащить на свет божий хотя бы часть того, что делала администрация Обамы — Байдена и спецслужбы при фабрикации дела о "русских связях" Трампа. Осенью пройдут слушания в сенате, на которых будут вызывать различных представителей обамовской администрации — им придется объяснять, по чьему приказу они организовали "охоту на Трампа". Так что в центре внимания общественности будут уже не мифические "русские друзья" Трампа, а его вполне реальные "американские враги", вытащенные из "вашингтонского болота".
Кандидат в президенты США Джо Байден
12 августа, 08:00
"Русские дискредитируют врага Трампа": и у них отлично получается
На этом фоне демократы уже не смогут устроить обычную истерику о том, что Трамп опять что-то сдал Путину. Да и сама встреча задумывается как прорывная.
Информация о ней утекла на днях в NBC News. По его информации, Трамп сообщил своим помощникам, что хочет провести встречу с Путиным до президентских выборов:
"По их словам, целью встречи в американской администрации считают объявление о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении СНВ-3 — действие договора истекает уже весной 2021 года.
По словам собеседников телеканала, Трамп рассматривает встречу с Путиным как возможность укрепления своих позиций в борьбе за президентское кресло, а также продемонстрировать, что он способен заключать соглашения. По данным NBC, администрация Трампа рассматривает различные сценарии для встречи президентов, тщательно подходя к выбору даты и места проведения саммита. Так, одним из вариантов называется Нью-Йорк, где Путин и Трамп могут пообщаться уже в следующем месяце".
Эту информацию, правда, оперативно опровергли в Белом доме — советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил: "Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов". Трамп не просил о проведении встречи с Путиным, сказал советник, добавив: "Но когда-нибудь мы были бы рады, если бы Владимир Путин приехал сюда, чтобы, надеюсь, подписать замечательные договоренности о контроле над вооружениями, которые защищают американцев и защищают русских. <…> Мы хотели бы более хороших отношений с Россией. Мы хотели бы иметь договоренности с Россией по контролю над вооружениями. <…> Но это зависит от России. Они должны решить, как они будут двигаться дальше в этом вопросе".
Камала Харрис
1 августа, 08:00
"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина
Однако опровержение О'Брайена не стоит воспринимать слишком буквально — "октябрьский сюрприз" на то и сюрприз, что его подают буквально перед выборами. И ничего более эффектного Трамп придумать уже не сможет.
Трамп и Путин договариваются о продлении СНВ-3 — вот и сенсация, ведь договор уже почти похоронили. Вот и ответ демократам, которые (как, впрочем, и отдельные республиканцы) выступают за продление договора, обвиняя Трампа в безответственности.
Продление договора отвечает интересам и США, и России, но если Москва давно предлагала это сделать, то американцы упорно хотели привязать продление договора с подключением к нему Китая. Шансов на это не было изначально никаких, однако Вашингтон до последнего настаивал на своем. Только недавно Штаты согласились на переговоры, и как раз сегодня в Вене закончится их очередной раунд.

Если американцы захотят, об общих принципах продления можно договориться уже до ноября — вот и прекрасный повод для встречи двух президентов. Которые в этом году еще ни разу не встречались — пандемия поставила на паузу все международные встречи.

Если бы не она, то в сентябре мог бы состоятся саммит "Большой пятерки" — инициатива, выдвинутая еще в январе Владимиром Путиным, была поддержана всеми великими державами. Даже после начала пандемии у них еще оставался шанс собраться в сентябре в Нью-Йорке на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, но дальнейшее обострение отношений США и Китая (из-за антикитайской предвыборной риторики администрации Трампа) сделало приезд Си Цзиньпина в Америку практически невозможным.
Владимир Путин при этом на днях предложил уже в ближайшее время провести встречу "Большой пятерки" в онлайн-формате и обсудить на ней ухудшающуюся (по вине США) ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Причем к "пятерке" присоединились бы и лидеры ФРГ (как страны, председательствующей в ЕС) и Ирана. Но Трамп отказался — в этой компании со своей жестко антииранской позицией он бы оказался в явном меньшинстве и подобная демонстрация "изоляции Америки" ему сейчас совершенно не нужна. "Нужно подождать с подобной встречей до выборов,— сказал Трамп. — Иран очень хочет, чтобы я проиграл".
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
23 июня, 08:00
Что скрывается за ненавистью к Путину и Трампу
То есть ни одна из попыток собрать сейчас "Большую пятерку" не срабатывает. Причем не только по вине Трампа — даже саммит "Большой семерки" в этом году, скорее всего, не состоится. Сначала его перенесли с лета на осень, а потом выяснилось, что Ангела Меркель не собирается в сентябре ехать в США. Формально из-за пандемии, но скорее из-за того, что, как и многие, ждет поражения Трампа. К тому же Трамп упорно продолжает говорить о своем желании позвать на "Большую семерку" лидеров Индии, Южной Кореи, Австралии и России. И это притом что ни Путин не собирается участвовать в подобной встрече, ни большая часть "семерки" не хочет возвращать Россию в свой клуб. Встречу "семерки" Трамп теперь тоже собирается провести только после выборов — и понятно, что она состоится только в случае его победы. И в том случае, если ее признают демократы, а значит, и лидеры остальных стран "семерки".
Под вопросом пока и главный ежегодный мировой саммит — встреча "Большой двадцатки" должна пройти в ноябре в Саудовской Аравии. Но тут все зависит не от итогов ноябрьских выборов, а от пандемии и изоляции. Скорее всего, мировые лидеры к ноябрю все же решатся на личный контакт, и тогда ноябрьская встреча станет самым необычным саммитом в самый необычный год новейшей истории. Если Трамп переизберется (а все идет к этому) и сумеет отстоять свою победу (а это уже непредсказуемо), то в ноябре в Эр-Рияде он будет главным героем. Все будут поздравлять его, но если одни лидеры будут делать это с чувством глубокого неудовлетворения, то другие совершенно искренне. Среди последних будет и Владимир Путин — и, в отличие от вымышленной "помощи" на прошлых выборах, сейчас Путин действительно может помочь Трампу победить.
8563015
Обсудить 2
РоссияДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ПутинСШААвторы
Рекомендуем
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Рузвельтовским курсом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
"Лучше знать, чем догадываться". Зачем США сохранять договоры с Россией
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
Тесты на антитела к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Циури Чибирова
В Осетии 80-летняя пенсионерка выживает с внучками в старой мельнице
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
11:29Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России
Лента новостейМолния