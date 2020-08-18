Русское географическое общество (РГО) – одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.

Общество было основано в Санкт-Петербурге по повелению императора Николая I, который 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года утвердил временный устав РГО.

Идея о создании Общества принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

Среди учредителей РГО были адмиралы Федор Литке, Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, Петр Рикорд, естествоиспытатель Карл Бэр, астроном Василий Струве, геолог Григорий Гельмерсен, лингвист Владимир Даль, меценат князь Владимир Одоевский, генерал-квартирмейстер Федор Берг, геодезист Михаил Вронченко, государственный деятель Михаил Муравьев.

В начале 1850-х годов в Обществе появились первые региональные отделы – Кавказский (в Тифлисе) и Сибирский (в Иркутске). Затем были открыты Оренбургский и Северо-Западный (в Вильно), Юго-Западный (в Киеве), Западно-Сибирский (в Омске), Приамурский (в Хабаровске), Туркестанский (в Ташкенте) отделы. К 1917 году Русское географическое общество насчитывало 11 отделов (включая штаб-квартиру в Санкт-Петербурге), два подотдела и четыре отделения.

Первым председателем РГО был великий князь Константин Романов , второй сын Николая I, затем его сменил великий князь Николай Романов, внук Николая I.

После Октябрьской революции РГО возглавляли известный географ Юлий Шокальский, географ и ученый-генетик Николай Вавилов, создатель современной физической географии Лев Берг, ученый-полярник Алексей Трешников и др.

С момента основания Русское географическое общество не прекращало своей деятельности, однако название организации неоднократно изменялось: свое современное имя оно носило в 1845-1850, 1917-1926 годах и с 1992 года по настоящее время. Именовалось Императорским с 1850 по 1917 год. В советское время назвалось Государственным географическим обществом (1926-1938) и Географическим обществом Союза ССР (или Всесоюзным географическим обществом) (1938-1992).

С первых лет своего существования Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность.

Оно внесло крупнейший научный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами известных путешественников, таких как Николай Северцов, Николай Пржевальский, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Петр Козлов, Николай Миклухо-Маклай, Александр Воейков, Лев Берг и многие другие. Русским географическим обществом были заложены основы отечественного заповедного дела.

При содействии Русского географического общества в 1918 году было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля – Географический институт. В 1919 году одним из наиболее известных членов Общества Вениамином Семеновым-Тян-Шанским был основан первый в России географический музей.

В советское время Русское географическое общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях. Расширилась география его региональных отделений – в 1989-1992 годах в Географическом обществе СССР работало Центральное отделение (в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург) и 14 республиканских отделений. В РСФСР насчитывалось 18 филиалов, два бюро и 78 отделов.

В настоящее время основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью.

По состоянию на 2020 год, РГО насчитывает более 23200 членов в России и за рубежом, 85 региональных отделений, 158 местных отделений, 160 молодежных клубов. С момента открытия организовано и проведено около трех тысяч экспедиций, было издано пять тысяч книг

У Общества две штаб-квартиры – одна в Санкт-Петербурге, другая в Москве. В Санкт-Петербурге она располагается в переулке Гривцова в собственном доме, построенном в 1908 году на средства членов Общества. Штаб-квартира Общества не закрывалась даже в годы блокады. Сегодня в здании располагаются научный архив, лекторий имени Ю.М. Шокальского, уникальная научная библиотека, в фондах которой хранятся 450 тысяч книг.

В Москве штаб-квартира РГО была открыта в 2013 году на Новой площади. В здании расположены библиотека, медиа-студия, лекторий и выставочный зал.

В своей деятельности РГО руководствуется собственным уставом . Высший орган общества – съезд, созываемый каждые шесть лет. Съезд избирает управляющий совет, ученый совет и президента сроком на шесть лет. Управляющий совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом РГО между съездами. Ученый совет занимается научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельностью.

С 2009 года президентом РГО является Сергей Шойгу (с ноября 2012 года – министр обороны России).

Русское географическое общество является некоммерческой организацией, не получает государственного финансирования. В 2009 году был создан Попечительский совет Русского географического общества, который возглавляет президент России Владимир Путин. Совет возродил многолетние традиции меценатства и учредил гранты Общества.

В настоящее время под эгидой Русского географического общества осуществляется более 600 проектов . Среди них – "Антарктида-200", "Константиновская батарея", фотоконкурс "Самая красивая страна", профессиональный стандарт "Географ", "Географический диктант".

В 2014 году была учреждена Премия РГО – престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов географической науки и образования. Премия имеет международный статус и проводится один раз в два года . В 2020 году награждение пройдет по восьми номинациям, победители получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей. По традиции, церемония награждения проходит с участием председателя Попечительского совета РГО Владимира Путина и президента РГО Сергея Шойгу.