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Начался прием заявок на премию Русского географического общества
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РИА Новости

Начался прием заявок на премию Русского географического общества

14:05 18.02.2020
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© Фото : предоставлено Русским географическим обществом (РГО)Премия Русского географического общества 2020
Премия Русского географического общества 2020
© Фото : предоставлено Русским географическим обществом (РГО)
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии Русского географического общества (РГО) в 2020 году, сообщает пресс-служба организации.
Участвовать в конкурсе могут граждане и организация из любой страны, главное — чтобы их проекты были посвящены России и подготовлены за последние пять лет. Это могут быть результаты научных исследований и экспедиционных изысканий, проекты в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телепрограммы, печатные издания, популяризирующие географию и смежные науки.
В 2020 году премия будет вручаться в восьми номинациях:
Лучший научный проект;
Лучший историко-культурный проект;
Лучший образовательный проект в области географии;
Лучшая экспедиция по России;
Лучший природоохранный проект;
Лучший медиапроект;
Лучший молодёжный проект;
Лучший туристический проект.
Заявки на участие можно подать до 1 июня на сайте РГО.
Победители, которых определит жюри, получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей.
Церемония награждения состоится осенью 2020 года. По традиции мероприятие проходит с участием председателя Попечительского Совета РГО Владимира Путина и президента РГО Сергея Шойгу.
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