Начался прием заявок на премию Русского географического общества

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии Русского географического общества (РГО) в 2020 году, сообщает пресс-служба организации.
Участвовать в конкурсе могут граждане и организация из любой страны, главное — чтобы их проекты были посвящены России и подготовлены за последние пять лет. Это могут быть результаты научных исследований и экспедиционных изысканий, проекты в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телепрограммы, печатные издания, популяризирующие географию и смежные науки.
В 2020 году премия будет вручаться в восьми номинациях:
—Лучший научный проект;
—Лучший историко-культурный проект;
—Лучший образовательный проект в области географии;
—Лучшая экспедиция по России;
—Лучший природоохранный проект;
—Лучший медиапроект;
—Лучший молодёжный проект;
—Лучший туристический проект.
Заявки на участие можно подать до 1 июня на сайте РГО.
Победители, которых определит жюри, получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей.
Церемония награждения состоится осенью 2020 года. По традиции мероприятие проходит с участием председателя Попечительского Совета РГО Владимира Путина и президента РГО Сергея Шойгу.