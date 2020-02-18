Начался прием заявок на премию Русского географического общества

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на соискание премии Русского географического общества (РГО) в 2020 году, сообщает пресс-служба организации.

Участвовать в конкурсе могут граждане и организация из любой страны, главное — чтобы их проекты были посвящены России и подготовлены за последние пять лет. Это могут быть результаты научных исследований и экспедиционных изысканий, проекты в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телепрограммы, печатные издания, популяризирующие географию и смежные науки.

В 2020 году премия будет вручаться в восьми номинациях:

— Лучший научный проект; Лучший научный проект; — Лучший историко-культурный проект; Лучший историко-культурный проект; — Лучший образовательный проект в области географии; Лучший образовательный проект в области географии; — Лучшая экспедиция по России; Лучшая экспедиция по России; — Лучший природоохранный проект; Лучший природоохранный проект; — Лучший медиапроект; Лучший медиапроект; — Лучший молодёжный проект; Лучший молодёжный проект; — Лучший туристический проект. Лучший туристический проект.

Заявки на участие можно подать до 1 июня на сайте РГО.

Победители, которых определит жюри, получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей.