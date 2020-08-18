https://ria.ru/20200818/1575879991.html
Звезда "Довода" сыграет принцессу Диану в последних сезонах "Короны"
Австралийская актриса Элизабет Дебики, снявшаяся в "Доводе" Кристофера Нолана, станет принцессой Дианой в пятом и шестом сезонах "Короны" на Netflix, сообщается РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:58
2020-08-18T03:58
культура
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, кристофер нолан, великобритания