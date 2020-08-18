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Звезда "Довода" сыграет принцессу Диану в последних сезонах "Короны"
Австралийская актриса Элизабет Дебики, снявшаяся в "Доводе" Кристофера Нолана, станет принцессой Дианой в пятом и шестом сезонах "Короны" на Netflix, сообщается РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, кристофер нолан, великобритания

Звезда "Довода" сыграет принцессу Диану в последних сезонах "Короны"

03:58 18.08.2020
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© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Австралийская актриса Элизабет Дебики, снявшаяся в "Доводе" Кристофера Нолана, станет принцессой Дианой в пятом и шестом сезонах "Короны" на Netflix, сообщается в твиттере сериала.
В четвертой части леди Ди играла Эмма Корин.
"Дух принцессы Дианы, ее слова и поступки живут в сердцах многих людей. Для меня большая честь и привилегия присоединиться к этому мастерски сделанному шоу, который с первого эпизода привлек мое внимание", — заявила Дебики.
Ранее сообщалось, что сериал про королевскую семью Великобритании продлили на шестой сезон, хотя изначально создатели собирались остановиться на пятом.
В финальных частях королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон. До нее эту роль исполняли Клэр Фой и Оливия Колман.
Съемки четвертого сезона сериала завершились перед пандемией коронавируса, но дата его премьеры пока не известна.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixКристофер НоланВеликобритания
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