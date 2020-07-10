СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. СМИ узнали, создатели телесериала "Корона", который выходит на платформе Netflix, продлили проект на шестой сезон. Он станет последним, сообщает Deadline.
"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, стало ясно, для того чтобы лучше рассказать эту сложную историю, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов. Для ясности, в новом сезоне мы не планируем показывать наши дни", — прокомментировал продюсер и сценарист Питер Морган.
Ожидается, что в финальном сезоне "Короны" шоураннеры расскажут о жизни королевской семьи Великобритании вплоть до начала 2000-х годов. Это значит, что зрители не увидят, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году и стала герцогиней.
По информации Deadline, четвертый сезон, в котором главную роль королевы Елизаветы II сыграла обладательница премии "Оскар" Оливия Колман, выйдет в конце этого года.