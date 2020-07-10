СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон

"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, стало ясно, для того чтобы лучше рассказать эту сложную историю, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов. Для ясности, в новом сезоне мы не планируем показывать наши дни", — прокомментировал продюсер и сценарист Питер Морган.