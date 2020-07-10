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https://ria.ru/20200710/1574153445.html
СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон
СМИ узнали, создатели телесериала "Корона", который выходит на платформе Netflix, продлили проект на шестой сезон. Он станет последним, сообщает Deadline. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:35
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, netflix, великобритания

СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон

11:31 10.07.2020 (обновлено: 11:35 10.07.2020)
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© Фото : Netflix 2019Оливия Колман в сериале "Корона"
Оливия Колман в сериале Корона
© Фото : Netflix 2019
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. СМИ узнали, создатели телесериала "Корона", который выходит на платформе Netflix, продлили проект на шестой сезон. Он станет последним, сообщает Deadline.

"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, стало ясно, для того чтобы лучше рассказать эту сложную историю, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов. Для ясности, в новом сезоне мы не планируем показывать наши дни", — прокомментировал продюсер и сценарист Питер Морган.

Ожидается, что в финальном сезоне "Короны" шоураннеры расскажут о жизни королевской семьи Великобритании вплоть до начала 2000-х годов. Это значит, что зрители не увидят, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году и стала герцогиней.
По информации Deadline, четвертый сезон, в котором главную роль королевы Елизаветы II сыграла обладательница премии "Оскар" Оливия Колман, выйдет в конце этого года.
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