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https://ria.ru/20200818/1575832523.html
В США сняли на видео драку рыси и детеныша аллигатора
Житель штата Флорида снял на камеру драку детеныша аллигатора и крупной рыси во дворе дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:19
новости - туризм
флорида
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туризм
туризм
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, флорида, сша, туризм

В США сняли на видео драку рыси и детеныша аллигатора

00:17 18.08.2020 (обновлено: 00:19 18.08.2020)
6755
© Фото : Conner DeMonteСражение рыси и детеныша аллигатора
Сражение рыси и детеныша аллигатора
© Фото : Conner DeMonte
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Житель штата Флорида снял на камеру драку детеныша аллигатора и крупной рыси во дворе дома, сообщает Daily Mail.
Коннер ДеМонте снял неравную битву и выложил ролик в интернет. На кадрах видно, что после непродолжительной борьбы рысь одерживает верх и скрывается в зарослях.
Автор ролика эмоционально переживает за маленького, но смелого аллигатора. Несмотря на скромные габариты, он все равно пытается защитить себя. Позднее Коннер отметил, что он должен поблагодарить рысь.
"Это было мило. Рысь сделала мне одолжение, думаю, этот аллигатор вполне мог покусать мою собаку", — сказал он.
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