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В Испании российскую вакцину от COVID-19 ошибочно назвали "советской"
Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и заявил, что вакцину от РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании российскую вакцину от COVID-19 ошибочно назвали "советской"

23:02 17.08.2020 (обновлено: 23:06 17.08.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 разработали в СССР.
"Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств - ред.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе", - заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста. В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: "информация, которая есть о советских исследованиях…".
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Оговорка главного испанского ньюзмейкера по коронавируса стала предметом многочисленных шуток в соцсетях.
"Фернандо Симон говорит о вакцине "Советского Союза". Было бы также неплохо высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии", - пишет пользователь Жон Торре.
"Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств "изучает вакцину Советского Союза". Что за легендарное лето", - пишет пользователь Мигель Анхель Альфонсо.
"СССР всегда в нашей памяти", - написал в Twitter пользователь Хесус Родригес Хименес, комментируя ляп Симона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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