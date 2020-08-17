Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575912912.html
Названа средняя зарплата учителей в Москве
Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Москвы, их средняя зарплата составляет более 116 тысяч рублей. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:45
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152750/73/1527507374_0:127:3191:1922_1400x0_80_0_0_d3d19b5c180b669821dae39bc96c139a.jpg
https://ria.ru/20200817/1575896078.html
https://ria.ru/20200719/1574552510.html
Интересно, чем отличается труд учителя в Москве и в Саратове? Почему один получает 116 т.р. (если верить департаменту), а другой 31? :-о
18
Учителя то в курсе что у них такая зарплата.
16
8
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152750/73/1527507374_0:127:3191:1922_1400x0_80_0_0_d3d19b5c180b669821dae39bc96c139a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152750/73/1527507374_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_07ee3fad4f273a2ce61e06324200f8d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152750/73/1527507374_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_87ef685e59d3cf4b9b4f2cd827579249.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество

Названа средняя зарплата учителей в Москве

21:45 17.08.2020
6013
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчащиеся школы № 2048 в Москве
Учащиеся школы № 2048 в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Москвы, их средняя зарплата составляет более 116 тысяч рублей.
Ранее "Известия" со ссылкой на исследование аналитического центра "Авито Работа" сообщили, что средняя зарплата учителей в России составила менее 31 тысячи рублей по итогам II квартала 2020 года, а средняя зарплата московских педагогов - 51,6 тысячи рублей.
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Вчера, 15:29Распространение нового коронавируса
Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
"Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
В пресс-службе сообщили, что зарплата учителей включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.
"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысяч рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу "Московская электронная школа" - ред.), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, за достижение высоких результатов в образовательной деятельности столичным школам ежегодно присуждаются гранты мэра Москвы. "Полученные средства направляются только на материальное поощрение педагогов и сотрудников. Порядок назначения и размер данной стимулирующей выплаты определяет школа", - добавили в пресс-службе департамента.
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
19 июля, 12:01
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
3514172747
Обсудить 8
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Интересно, чем отличается труд учителя в Москве и в Саратове? Почему один получает 116 т.р. (если верить департаменту), а другой 31? :-о
17 августа, 21:59
Владислав Леончук
1120104
Учителя то в курсе что у них такая зарплата.
17 августа, 21:57
Hellhound .
660004
Рекомендуем
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Родственники с пациентом в больнице
В Курской области "умершая" пациентка очнулась в морге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Видео перепалки Ирины Стерховой с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
Джо Байден и Барак Обама
Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Писатель Светлана Алексиевич
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Фотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Общегражданский марш За свободу в Минске
В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Протестующие направляются к изолятору временного содержания на Окрестина
В Минске протестующие направились от СИЗО №1 к изолятору на Окрестина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния