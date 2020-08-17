Названа средняя зарплата учителей в Москве

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Москвы , их средняя зарплата составляет более 116 тысяч рублей.

Ранее "Известия" со ссылкой на исследование аналитического центра "Авито Работа" сообщили, что средняя зарплата учителей в России составила менее 31 тысячи рублей по итогам II квартала 2020 года, а средняя зарплата московских педагогов - 51,6 тысячи рублей.

"Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата , средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

В пресс-службе сообщили, что зарплата учителей включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.

"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысяч рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу "Московская электронная школа" - ред.), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.