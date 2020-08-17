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В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"
В немецком правительстве активно обсуждают возможность обращения в ООН из-за американских санкций против "Северного потока — 2", сообщил глава комитета... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:12
вальдемар гердт
россия
клаус эрнст
северный поток — 2
газпром
евросоюз
германия
оон
сша
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Ну надо же, о международном праве они заговорили))))))). Сами санкции раздают на лево и на право...., А тут их ущемили. Прочувствуйте всё с полна. Что касается ООН, плевать хотели американцы на эту лавку.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вальдемар гердт, россия, клаус эрнст, северный поток — 2, газпром, евросоюз, германия, оон, сша, экономика

В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"

20:12 17.08.2020 (обновлено: 21:12 17.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В немецком правительстве активно обсуждают возможность обращения в ООН из-за американских санкций против "Северного потока — 2", сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью RT.
Парламентарий отметил, что Берлин допускает возможность подачи исков в различные суды из-за действий США, которые он назвал угрозой суверенитету Германии.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
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"Эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза. А такое влияние ЕС считает противоречащим международному праву", — заявил он.
По словам Эрнста, обещания ввести санкции против порта города Засниц, являющегося логистическим центром газопровода, выводит действия Вашингтона на новый уровень — это не просто санкции в отношении компаний, но и угроза правительственным учреждениям, которые одобрили реализацию проекта, сказал депутат бундестага.
"Это я бы уже назвал по меньшей мере явно недружественным актом, и поэтому я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно ясно и четко отреагировать", — отметил парламентарий.
Он добавил, что, если переговоры с Вашингтоном не помогут, Брюссель должен прибегнуть к ответным санкциям, чтобы "не быть вечным мальчиком для битья".
Кроме того, политик счел нужным для Германии ввести штрафные пошлины на американский сжиженный природный газ, которые в случае эскалации противостояния могут перерасти в полноценное эмбарго.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
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Давно пора

Коллега Эрнста по бундестагу Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" признал, что обращение в ООН — давно назревшая мера.
"Противостоять действиям США любой стране мира в одиночку очень тяжело, тем более Германии, чья экономика сильно зависит от американского бизнеса", — признался парламентарий.
Он назвал обращение в ООН попыткой отстоять свое право на энергетическую независимость.
По мнению Гердта, подобная ситуация также станет лакмусовой бумажкой, которая поможет определить, насколько действенной является сама Организация Объединенных Наций.
При этом политик добавил, что целью этого обращения станет не введение санкций против США, а создание платформы для противодействия американским властям. По его мнению, это позволит завершить проект.
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Санкции против "Северного потока — 2"

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". По этой причине от работ в проекте отказалась швейцарская Allseas.
Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, поддерживают прокладку газопровода. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку трубопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
247522001
Обсудить 19
Вальдемар ГердтРоссияКлаус ЭрнстСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзГерманияООНСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ну надо же, о международном праве они заговорили))))))). Сами санкции раздают на лево и на право...., А тут их ущемили. Прочувствуйте всё с полна. Что касается ООН, плевать хотели американцы на эту лавку.
17 августа, 20:20
Арсений Новиков
3410000
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