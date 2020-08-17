Кубанские компании получат гранты на повышение производительности труда

КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Десять предприятий Десять предприятий Краснодарского края получат гранты на повышение производительности труда, на эти цели из бюджета региона направят 30 миллионов рублей, сообщает администрация края.

"На сегодняшний день участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" для предприятий возможно под управлением Федерального центра компетенций, Регионального центра, а также сторонних консультантов. Услуги центров для предприятий бесплатны, для привлечения консалтеров министерство выдает грант в размере 3 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова замминистра экономики края Светланы Салтановой.

Уточняется, что заявки участников оценивали по ряду критериев, в том числе по выручке от реализации товаров, возможности увеличивать продажи за счет наращивания объемов производства по одному из ключевых продуктов, доле выручки от реализуемой продукции в общей выручке предприятия.

"В результате участникам отбора присвоены баллы, в соответствии с которыми были определены 10 победителей. Это предприятия, работающие в сферах ЖКХ, транспорта, перерабатывающей промышленности", - отметили в ведомстве. Там добавили, что компании получат по 3 миллиона рублей для повышения производительности труда на основе применения бережливых технологий.